Ein Facebook-Posting von Ibrahim Günes, Blogger (und auch Obmann der Sozialistischen Jugend) in St. Peter/Au, sorgt für Debatten. „Wir haben in St. Peter/Au ein Rassismusproblem. Lange habe ich dazu geschwiegen, aber nun ist es an der Zeit, mich mal darüber zu äußern. Es gibt viele Geschehnisse, aber ich möchte mich jetzt mal zu den jüngsten Fällen äußern“, beginnt eine längere Stellungnahme, die er schon am 27. November online gestellt hat.

Er schildert darin, dass er in einem Lokal von einem FPÖ-Mitglied als „Dreckstürke“ bezeichnet worden sei, und der Mann außerdem gesagt habe: „Wegen Euch Kanaken kann ich meine Kinder nicht ernähren.“ Der Barbesitzer schmiss ihn daraufhin hinaus.

Günes, der übrigens in Österreich geboren ist, berichtet aber noch von einem anderen Vorfall: Einige Zeit später habe in einem anderen Lokal wiederum ein FP-Mitglied bei seinem Eintreten „Schei* Türke“ geschrien und ihm angedroht ihn zu verprügeln. Günes schreibt in seinem Posting weiters, dass es in St. Peter Jugendliche gäbe, die im Wald eine Hakenkreuzfahne hissten, und Gruppierungen, die beim Trinken „Sieg H*“, schreien würden.

FPÖ-Obmann Johann Egger-Richter, der selbst keinen Facebook-Account hat, berichtet, dass er vom Bürgermeister auf das Posting aufmerksam gemacht worden sei. „Es wäre mir völlig neu, dass wir in St. Peter ein Rassismusproblem haben. Wir von der FPÖ setzen sicherlich keine derartigen Aktionen.“

Schwarze Schafe gibt es in jeder Gemeinde

Es sei aber natürlich wie in jedem anderen Ort nicht auszuschließen, „dass es schwarze Schafe gibt, die womöglich nach Mitternacht unter Alkoholeinfluss Ausländer anpöbeln.“ Er habe, so Egger-Richter, für solches Verhalten kein Verständnis. Seltsam findet er, dass Günes nicht sofort nach den Vorfällen diese öffentlich gemacht hat.

Ortschef Johannes Heuras hat selbst auf Facebook auf das Posting reagiert. „Als Bürgermeister muss ich aber auch sagen, dass derartige – wie von dir beschriebene – Vorfälle und Anfeindungen nicht das sind, was ich in meiner täglichen Arbeit in St. Peter/Au erfahre. Vielmehr ist der weit überwiegende Teil der Menschen in St. Peter/Au offen, aufgeschlossen, hilfsbereit und keinesfalls rassistisch“, heißt es darin. Heuras hat auch schon ein längeres Gespräch mit Günes geführt.

Was dem Bürgermeister wehtut, ist, dass durch das Posting „bei vielen Leuten ein Bild von St. Peter entsteht, das aber Gottseidank mit der Wirklichkeit nicht viel zu tun hat. Leider polarisiert das Posting stärker, als es zu einer Deeskalierung beiträgt.“ Heuras hält ausdrücklich fest, dass rassistische Äußerungen und Anfeindungen in einer Demokratie keinesfalls akzeptabel sind. Über nationalsozialistische Umtriebe im Ort ist dem Bürgermeister nichts bekannt.

„Es gibt einige Idioten in der Gemeinde“

SPÖ-Obmann Helmut Überlackner betont, „dass St. Peter sicher kein brauner Sumpf ist, dass es aber, wie in jeder anderen Gemeinde, einige Idioten gibt, die gegen Ausländer schimpfen.“ Gerade die Politik der FPÖ in den letzten zehn Jahren mache so ein Verhalten auch wieder salonfähig.

Verärgert ist Überlackner allerdings über den FPÖ-Parteiobmann. „Ich habe vorgeschlagen, dass sich alle Fraktionen zusammensetzen und über das Thema Rassismus diskutieren. Er hat das abgelehnt, weil er keine Notwendigkeit dazu sieht.“

Ibrahim Günes selbst reagierte nicht auf eine Anfrage der NÖN.