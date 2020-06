Heizöl lief aus Schiff in Ennskanal und Donau .

Ein im Ennskanal vertäutes Schiff geriet am 30. Mai gegen 13.55 Uhr in Schräglage, wodurch der gesamt Bug geflutet wurde. Das etwa 30 Tonnen schwere und 18 Meter lange Schiff saß in der Folge am Grund auf. Die im Bug befindlichen Tanks liefen aus und Treibstoff floss in den Ennskanal und in der Folge auch in die Donau.