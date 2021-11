Heizkostenzuschuss in St. Valentin um 43 Prozent erhöht

Der Gemeinderat bewies sein soziales Gewissen und beschloss in der Sitzung am vergangenen Donnerstag eine der essenziellsten Änderungen im Sozialbereich der letzten zehn Jahre. Auf Initiative der SPÖ wurde die Erhöhung des Heizkostenzuschusses um 43 Prozent einstimmig beschlossen. „2011 wurde der Heizkostenzuschuss das letzte Mal erhöht – damals von 60 auf 70 Euro. Jetzt erhöhen wir von 70 auf 100 Euro“, erklärte Sozialstadtrat Andreas Hofreither (SPÖ).

Gerade in Zeiten, in denen nicht nur die steigenden Energiekosten, sondern auch die Corona-Pandemie vermehrt zu finanziellen Engpässen führen, komme dieser Aufstockung eine enorme Bedeutung zu. FPÖ-Gemeinderat Johannes Lugmayr ging die Entlastung der Bürger aber noch nicht weit genug. „Es ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, dass wir den Heizkostenzuschuss wieder anpassen. Aber 100 Euro werden auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Es geht um die sozial Schwächsten. Trauen wir uns in Zukunft vielleicht ein bisserl mehr“, sprach es sich für eine höhere Unterstützungssumme aus. Vizebürgermeister Ferdinand Bogenreiter gab zu bedenken, dass man nur den Zuschuss für die Heizsaison 2021/ 22 beschlossen habe und nicht für die nächsten Jahre. „Man kann ja nächstes Jahr wieder reagieren.“