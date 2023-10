Spatenstich für Wohnhaus samt Kindergarten in Ennsdorf

„Es freut mich ganz besonders, dass ich heute hier stehen darf. Es ist ein Projekt, das mir Freude macht“, erklärte Martin Weber, der Vorstandsobmann der Gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Neunkirchen, in seinen Begrüßungsworten. In der Mauthausner Straße in Windpassing errichtet die Genossenschaft eine mit Mitteln aus der NÖ Wohnbauförderung geförderte Niedrigenergie-Wohnhausanlage mit 21 Wohneinheiten in der Größe von 55 bis 80 Quadratmetern. „Wir wollten damit die beiden bestehenden Bauten fortführen“, schilderte Weber den ursprünglichen Plan. Daraus ist nun aber ein besonderes Projekt geworden, denn im Erdgeschoß wird ein zweigruppiger Kindergarten beheimatet sein. Auch für eine dritte Gruppe wird vorgesorgt.

So wird die Wohnhausanlage mit integriertem Kindergarten aussehen. Foto: SGN

Da die Gemeinde Bedarf für zwei weitere Kindergartengruppen hat, wandte sich Bürgermeister Daniel Lachmayr mit dem Wunsch, in dem Gebäude auch einen Kindergarten unterzubringen, an die Wohnbaugenossenschaft. „Die Idee hat mir gut gefallen. Wir haben aber damals noch nicht gewusst, wie viel Hirnschmalz das notwendig macht“, betonte Weber. Es waren sowohl Änderungen im Bebauungsplan notwendig als auch einige Umplanungen durch den Architekten.

Auch Bürgermeister Daniel Lachmayr sprach bei der Spatenstichfeier von „einer schweren Geburt“. „Die Gemeinde wächst und wir brauchen leistbaren Wohnraum und Kinderbetreuung. Beides wird in dem Projekt mitten in Windpassing vereint“, freute sich der Ortschef über die Umsetzung einer wohnortnahen Kinderbetreuung. Landtagsabgeordnete Silke Dammerer wünschte den künftigen Bewohnern der Anlage, dass „sie hier gerne zu Hause sein mögen und Nachbarschaft leben“.

Der Kindergarten wird im Herbst 2024 in Betrieb gehen. Die Wohnhausanlage wird Anfang 2025 fertiggestellt sein.