Seit 1. April ist die Hausarzt-Kassenstelle in Ennsdorf unbesetzt. Nun gibt es für die Gemeinde aber ein Weihnachtsgeschenk, denn die Stelle ist mittlerweile nicht mehr ausgeschrieben. Allgemeinmedizinerin Dr. Martina Huber (38) hat sich für die Stelle beworben.

„Wir sind natürlich sehr froh darüber. Die endgültige Entscheidung fällt zwar erst im März beim Hearing, aber wir planen mit ihr schon die weiteren Schritte bezüglich der neuen Praxis“, freut sich Bürgermeister Daniel Lachmayr, in seiner Gemeinde bald wieder einen Kassenarzt zu haben.

„In der Zwischenzeit hat sich Einiges getan“

Dabei waren Dr. Hubers Pläne ursprünglich ganz andere. Die gebürtige Linzerin, die seit zwei Jahren in St. Valentin wohnt, wollte eigentlich die freie Kassenstelle in St. Valentin als Erst-Ordination übernehmen und ihre Linzer Ordination, die sie Anfang 2016 aufbaute, als Zweit-Ordination führen.

„Das hat alles sehr gut geklungen und wurde anfangs von allen Seiten wohlwollend aufgenommen. In der Zwischenzeit hat sich jedoch Einiges getan, das ein zeitnahes Realisieren des Ganzen unmöglich machte“, erklärt die Ärztin die Abänderung ihrer Pläne.

Dr. Huber wäre österreichweit die erste Ärztin, die zwei Praxen über eine Bundeslandgrenze hinweg führen würde. Doch was anfänglich rasch umsetzbar schien, erwies sich nach ersten Abstimmungen der zuständigen Gremien beinahe als unlösbares Problem. Weitere Verhandlungen laufen noch.

„Ich bin viel arbeiten aus Linz gewohnt.“Dr. Martina Huber über ihr Vorhaben, Ordinationen in Ennsdorf und St. Valentin zu betreiben

Bei Gesprächen mit der NÖ Gebietskrankenkasse und der NÖ Ärztekammer wurde Dr. Huber dann jedoch signalisiert, dass man gegen das Führen zweier Ordinationen in Niederösterreich keine Einwände hätte. „Der erste Vorschlag wäre Haidershofen gewesen, weil ich dort eine laufende Ordination übernehmen hätte können“, erklärt die alleinerziehende Mutter einer achtjährigen Tochter.

Ein Geschäftsmann in St. Valentin, mit dem sie Kontakt bezüglich einer Immobilie für die St. Valentiner Ordination hatte, brachte die Medizinerin dann auf die Idee, sich in Ennsdorf zu bewerben. „Aufgrund der örtlichen Nähe der beiden Standorte ist das die perfekte Lösung, die auch die Betreuung meiner Tochter erleichtert“, betont Dr. Huber.

Vorausgesetzt, sie bekommt die Stelle bewilligt – wovon auszugehen ist – will sie die Ordination in Ennsdorf so bald wie möglich eröffnen. Geplant ist, dass der Umbau des ehemaligen Bauhofes Mitte 2020 fertiggestellt ist. Bis dahin wird Dr. Huber weiterhin in ihrer Linzer Ordination tätig sein. Später möchte sie hier einen Arzt oder eine Ärztin anstellen, um sich völlig auf Niederösterreich zu konzentrieren. Ennsdorf möchte sie als Erst-Praxis führen, St. Valentin soll Anfang 2021 zur Zweit-Praxis werden. Wo sich diese befinden wird, ist noch offen. Dafür gibt es mehrere Optionen.

Patienten, die nicht so lange warten möchten oder von den vorhandenen Ärzten in St. Valentin nicht dauerhaft übernommen werden konnten, könnte Dr. Huber schon vorher in der Nachbargemeinde behandeln: „Alle Patienten, die mobil sind, können natürlich nach Ennsdorf kommen.“

Dr. Martina Huber studierte von 2000 bis 2008 Medizin in Wien. Anschließend war sie am AKH Linz in der Unfallchirurgie tätig und startete eine Genetik-Ausbildung. Ein Jahr lang arbeitete sie auch als physikalische Ärztin bei der OÖ Gebietskrankenkasse.