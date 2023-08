Prächtige Klanggemälde auf der Haager Theaterbühne

Leidenschaftlich, sinnlich und opulent: Mit diesen drei Worten lässt sich der Auftritt des Herbert Pixner Projekts kurz und allumfassend beschreiben, das am Donnerstagabend am Haager Hauptplatz stattfand. Das Quartett, das auf seiner Tournee stets vor ausverkauften Häusern spielt – so auch in Haag – zieht die Aufmerksamkeit des Publikums von Beginn an in seinen Bann. Und das tut es knapp drei Stunden lang auf Top-Niveau.

Jeder der Vier ist ein heimlicher Star auf seinem Instrument. Herbert Pixner, der nebenbei charmant und humorvoll den Abend moderiert, glänzt auf seinen diversen Harmonikas. Liebevoll, zärtlich bis heftig und spektakulär krault Manuel Randi seine Gitarre durch die verschiedensten Genres, von Tango über Blues bis hin zu Flamenco. Werner Unterlercher glänzt mit seinen Basslinien und Katrin Unterlercher untermalt den Sound mit mächtig-melodischen Harfenklängen.

Natürlich durften an diesem Abend, wo das Bühnenbild aus „Ella,Ella!“ einen stimmigen Hintergrund abgab, die geliebten Songs wie „Morgenrot“, „Lost Elysion“ und „Lörget Blues“ nicht fehlen. Es kamen auch Lieder des letzten Albums zur Aufführung. Hier seien besonders „Tango No. 5“ „Blauer Mond“, „Teufelstanz“ und „Poppy“ erwähnt. Das dramaturgisch fein aufgebaute Konzert erzeugte viel Wärme. Wärme an einem etwas frischen Abend. Nach drei Zugaben entließ die kraftvoll und höchst engagiert aufspielende Band das jubelnde Publikum, das sich mit stehenden Ovationen bedankte, in die Nacht.