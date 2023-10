Bunte Blumenwelten in St. Peter/Au

Josef Kern zählt zu den wesentlichsten Vertretern einer figurativen Malerei in Österreich. Er hat wesentlich die Gegenständlichkeit in der Malerei geprägt. Seine Themenkreise bewegen sich um das Selbstporträt, Pflanzen und Blumen, Tiere, wie etwa Fische und Krebse. Sinnlichkeit und Vitalität, das sind Triebfedern seiner Malerei. Blüten und Früchte werden oftmals in großformatigen Bildwerken dargestellt, wie jetzt in der Cafegalerie Beranek.

In dieser Ausstellung werden vor allem Blumendarstellungen gezeigt. Die Pracht der Blumen mit ihren intensiven Farben und der Stofflichkeit der Blütenblätter werden von Josef Kern verblüffend realistisch wiedergegeben. Seine Blütenbilder spielen immer auch eine eigenwillige Rolle aus. Sie dienen für ihn nicht als Abbild, sie haben Revolutionen und Machtumbrüchen Symbole und Namen verliehen. Bei den Nelken darf man an die portugiesische Nelkenrevolution denken, bei den Tulpen etwa an die große Spekulationsgeschichte in Holland.

Seit jeher haben die Blumen auch mit diversen Bedeutungen als aufgeladene Sinnbilder gedient. Den Blumen zu huldigen und ihre Schönheit in den Mittelpunkt zu rücken, wie Josef Kern es mit seinen sehenswerten Blütenbildern vorzeigt, ist schon fast eine philosophische Idee. Die Blumenbilder drücken aber auch etwas aus, was manchmal gar nicht einfach in Worte zu fassen ist.