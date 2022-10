Blasorchester St. Valentin: Musikgenuss mit Ehrungen

30 Konzerte – im Frühjahr und im Herbst – hat das Blasorchester St. Valentin Steyr Traktoren in den vergangenen 20 Jahren in der Sporthalle der IMS Langenhart absolviert. Mit dabei stets der Moderator und musische Tausendsassa Peter Moser, der mit seinen Pointen die Besucher zum Lachen bringt. Auch beim Konzert am vergangenen Samstag war es so der Fall.

Mit dem spanischen Wort „hasta la vista“, was auf gut deutsch „bis später“ oder „Auf Wiedersehen“ heißt, wurde das letzte der insgesamt 30 Konzerte betitelt. Das Herbstkonzert unter der Leitung von Jun Ono war im ersten Teil ein Ohrenschmaus mit einer besonderen Wiener Prägung. Werke von Carl Michael Ziehrer (Zauber der Montur), die „Freikugeln- Polka“ und die „Stadt und Land-Polka Mazur“ von Johann Strauß standen auf dem Programm. Die musikalische Aufführung von „Das große Tor von Kiew“ von Modest P. Moussorgsky-Ravel, arrangiert von Mark Hindsley, bekam in diesen Zeiten durch den Krieg in der Ukraine einen traurigen politischen Touch. Das goldene Tor war das größte Stadttor des alten Kiew. Heute ist (beziehungsweise war) es eines der Wahrzeichen und Top-Ten-Sehenswürdigkeiten von Kiew.

Der zweite Teil nach der Pause wurde mit frenetischem Applaus bedacht. Besonders hervorzuheben war das Musikstück „Macarena“, bei dem Obmann und Solotrompeter Harald Gritzner brillierte. Absoluter Höhepunkt war jedoch „Porgy and Bess“ von George Gershwin. Gefallen fand auch „The Crazy Charleston Era“ mit dem Solisten Charly Lechner auf seinem Banjo.

Im Rahmen des Konzerts gab es auch Einiges zu feiern. So gratulierte Obmann Harald Gritzner Helmut Fürst zum 80. Geburtstag. Colin Freudenthaler, Viktoria Huber und Eva Preslmayr bekamen eine bronzene Auszeichnung überreicht, Ronald Nöstlehner eine Urkunde aus Anlass seiner 25-jährigen Mitgliedschaft.

