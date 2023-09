„Gäste wollen die Herkunft wissen“

Woher kommen Fleisch, Fisch und Eier? Eine Frage, die sich in den Großküchen in Niederösterreich seit Anfang September keiner mehr stellen muss. Seither ist nämlich eine verpflichtende Herkunftsbezeichnung dieser Lebensmittel vorgesehen und verlangt dabei von Großküchen sowie Kantinen in Betrieben, Pflegeheimen oder Schulen mehr Transparenz.

Die Umdasch Group sieht die verpflichtenden Herkunftskennzeichnungen für Großküchen positiv. „Gäste wollen wissen, woher die Lebensmittel kommen. Mit SV Österreich haben wir einen Gastronomiepartner, der im Thema Nachhaltigkeit viel Expertise und Erfahrung mitbringt und sich beim Thema Herkunftsbezeichnungen auskennt“, unterstreicht Alexandra Weidinger. Aufsteller bei den Ausgaben beziehungsweise an den Kassen weisen die Herkunft aus.

Bezogen werden die Lebensmittel bei großen Gastropartnern beziehungsweise direkt bei regionalen Fleischlieferpartnern. Änderungen wie etwa ein Wechsel bei den Zulieferen sind nicht geplant. Generell spricht sich die Umdasch Group für eine Ausweitung der Herkunftskennzeichnungen, etwa bei Obst und Gemüse, aus. Aktuell sei die Transparenz in der Lieferkette für Obst und Gemüse nicht gegeben.

600 Essen werden täglich bei ZKW gekocht

Schauplatzwechsel nach Wieselburg: Bis zu 600 Essen werden täglich im Betriebsrestaurant des Autozulieferer-Riesen ZKW ausgekocht. Am Herd steht hier Karl Peter Köberl. Der ehemalige Haubenkoch vom Hotel Schachner in Maria Taferl verwöhnt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits seit 24 Jahren mit gesunden, ausgewogenen Gerichten in der Mittagspause. Hier kann man der neuen Kennzeichnungspflicht nur Positives abgewinnen. „Die Kunden sollten wissen, woher die Produkte kommen“, meint der Unternehmenssprecher Andreas Wimmer. Mittels Infoblättern und der internen Mitarbeiterapp werden die Mitarbeiter diesbezüglich informiert.

Rund 600 Essen werden täglich im Betriebsrestaurant der Firma ZKW in Wieselburg gekocht. Karl Peter Köberl hat seit 24 Jahren das Sagen in der Großküche. Foto: ZKW, Krisztian Juhasz

Generell werden in der ZWK-Küche nur qualitativ hochwertige Produkte von regionalen Anbietern und Zulieferern angeboten, wird betont. „Daran wird sich auch nichts ändern“, meint Wimmer, der sich auch eine Ausdehnung der Kennzeichnungspflicht auf Produkte wie Obst und Gemüse durchaus vorstellen kann. „Das wäre sicher interessant. Auf der anderen Seite entscheidet gerade in Zeiten der Teuerung leider meist der Preis, zu welcher Variante der Lebensmittel die Leute greifen“, betont der Koch.

Heimische Lebensmittel im Landesklinikum

Mittels Formular erfolgt die Herkunftskennzeichnung der Lebensmittel, die in der Küche verwendet werden, im Landesklinikum Amstetten. Dieses Formular legt Herkunft der verwendeten Lebensmittel offen und wird im Klinikum auch ausgehängt. Angeführt wird die Herkunft von Rind-, Geflügel-, Schweine- und Wildfleisch inklusive Lamm, Eiern und Eiprodukten sowie Milchprodukten. „In der Küche des Landesklinikums Amstetten stammen beispielsweise Rind-, Geflügel, Schweinefleisch, Eier zu 100 Prozent aus Österreich und Milchprodukte zu 99 Prozent. Wir kaufen seit vielen Jahren regional beziehungsweise in Österreich ein und sind sehr zufrieden mit unseren Lieferanten“, betont Gabriele Lehenbauer. Täglich werden übrigens rund 900 Mahlzeiten mittags für Patientinnen und Patienten, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und für Essen auf Rädern zubereitet. Die Küche des Landesklinikums Amstetten wurde zum wiederholten Mal als Vitalküche ausgezeichnet. „In der Küche ist ein Team von 48 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter Küchenleiter Martin Steinkellner für die tägliche, kulinarische Versorgung der Patientinnen und Patienten sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig.