„Liste für Haag“ zu Baumeister Hackl: „Strebe Entlassung an“

Wenn der Gemeinderat am Donnerstag zur ersten Sitzung des Jahres zusammentrifft, dann wird ein Stück Geschichte geschrieben. Erstmals haben die Mandatare einen Misstrauensantrag gegen einen Bürgermeister zu behandeln. Eingebracht haben diesen die neun Mandatare der „Liste für Haag“.

Sie beklagen, dass Lukas Michlmayr Unterlagen zur Sanierung des Bezirksgerichts zurückhalte. „Nachdem beim Tierpark-Wirtschaftshof die Rechnungen der Firma ETM um über 111.000 Euro zu hoch waren, besteht nun auch beim Bezirksgericht der Verdacht auf einen schweren Betrug um über 100.000 Euro zum Nachteil der Stadtgemeinde Haag“, wirft die Bürgerliste dem Stadtchef vor, die Aufklärung zu blockieren. Aussichten auf Erfolg hat der Misstrauensantrag allerdings nicht. Um Michlmayr absetzen zu können, wäre eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Da die ÖVP mit 17 von 29 Sitzen die absolute Mehrheit im Gemeinderat innehat, ist das ein unrealistisches Szenario.

Die Bürgerliste hat sich in der Zwischenzeit ohnehin schon ein weiteres „Opfer“ gesucht. Noch vor der Sitzung versuchte Prüfungsausschussobmann Thomas Stockinger, zusätzliches Öl ins Feuer zu gießen und schoss sich auf Baumeister Erwin Hackl ein. Dieser übte die Bauaufsicht beim Tierpark-Wirtschaftshof und beim Bezirksgericht aus und wurde auch beim Neubau des Sicherheitszentrums mit dieser Aufgabe betraut. Stockinger forderte in einer E-Mail am späten Sonntagnachmittag, die auch der NÖN vorliegt, einen Rückruf Hackls ein. „Falls Sie das weiterhin verweigern, strebe ich eine sofortige Entlassung von Ihnen beim Sicherheitszentrum an. Falls Sie weiterhin untertauchen und das Gespräch mit mir als Gemeinderat, Prüfungsausschussobmann und Entscheidungsträger der Stadtgemeinde Haag verweigern, sind Sie keinesfalls mehr tragbar“, ist hier zu lesen.

Erwin Hackl kündigt rechtliche Schritte an

Außerdem forderte Stockinger Hackl und auch die Bürgermeister von fünf Nachbargemeinden dazu auf, ihm „eine Liste von öffentlichen Baustellen zu senden“, bei denen Hackl mit den Firmen ETM und Pfaffenlehner zusammengearbeitet habe. „Es ergibt sich hier womöglich ein Muster“, so Stockingers Vorwurf.

Ein Vorwurf, den Erwin Hackl nicht auf sich sitzen lassen will. Die Bürgerliste tätige seit Monaten in regelmäßigen Abständen „unrichtige Aussagen zu laufenden und auch seit Jahren fertiggestellten Projekten“ und habe dazu immer wieder Anzeigen bei der Polizei getätigt. Tatsache sei aber, „dass sämtliche Ermittlungen der Behörden, welche aufgrund der Anzeigen der Bürgerliste durchgeführt worden sind, wegen Fehlens eines Anfangsverdachtes eingestellt worden sind“, stellt Hackl klar. Er und seine Mitarbeiter hätten auch in dieser angespannten Situation immer versucht, besonnen und in Ruhe die seitens der Stadtgemeinde Haag beauftragten Arbeiten zu erledigen. Damit ist nun aber Schluss. „Das Vorgehen der Bürgerliste Haag zwingt uns jedoch, zukünftig rechtliche Schritte gegen einzelne Vertreter der Bürgerliste einzuleiten“, kündigt Hackl an.

