Anrainer-Hilferuf zu Verkehr & Lärm: „Leiden unter fehlendem Konzept“

„Warum schaut man nicht auf die Lebensqualität von uns St. Valentinern? Die Hummelfeldstraße ist nach wie vor eine Ausweichstraße für jene, die Richtung Jet-Tanstelle unterwegs sind und zum Beispiel dem morgendlichen Stau ausweichen wollen. Der 30er, für den wir lange gekämpft haben, wird nicht eingehalten oder kontrolliert. Lkw-Fahrer nützen die Straße als Abstellplätze, sodass wir aus der Erlenstraße nicht rausfahren können. Das ist ein großer Hilferuf. Wir leiden extrem unter dem nicht vorhandenen Verkehrskonzept“, richtete Susanna Stiftner, Sprecherin der Siedlung Erlenstraße, die sich direkt an der Hummelfeldstraße befindet, vor der jüngsten Gemeinderatssitzung an die Mandatare.

Begonnen habe das Ganze vor 20, 25 Jahren mit dem Bau der Tankstelle. Es folgten zahlreiche Ansiedlungen, auch gastronomischer Angebote, die für eine höhere Frequenz sorgten. Nicht nur der Lärm und der Verkehr, auch die Müllbelastung nahm zu. „Sie bauen uns regelrecht zu“, schildert sie. „Wir sind wie ein Gallisches Dorf“, stimmt ein Bewohner der naheliegenden Buchenstraße zu. Der Lärm sei gesundheitsschädigend und werde durch das geplante Lagerhaus direkt anbei noch zunehmen.

Häuser stehen bereits seit Generationen

Der Ärger in ihrer Siedlung ist bei Susanna Stiftner und den weiteren Bewohnerinnen und Bewohnern mittlerweile sehr groß. Dabei seien viele Häuser, die aufgrund der Situation auch an Wert verloren haben, bereits von den Eltern gebaut worden. „Damals war keine Rede von einem Industriegebiet“, führt Stiftner aus. Die Anrainer können nicht nachvollziehen, warum nicht an anderen Grundstücken, die zur Verfügung stehen würden, im Stadtgebiet Betriebsansiedlungen forciert werden.

Man habe regelmäßig Kontakt zur Polizei, denn es komme auch immer wieder zu gefährlichen Verkehrssituationen und Zwischenfällen mit Lkw-Fahrern, die ihr Fahrzeug an ungeeigneten Plätzen abstellen. Sie regt an, über ein Fahrverbot für Nicht-Anrainer in der Hummelfeldstraße nachzudenken.

„Jemand aus dem Gemeinderat hat nach unserer Kritik gesagt: ,Ihr hier draußen seid ein Fehler'. Das muss man sich dann noch anhören. Und wenn wir schon ein Fehler sind, dann frage ich mich, warum hier trotzdem noch weitere Wohnhäuser genehmigt werden“, wundert sich Stiftner und verweist auf die Baustelle eines neuen Hauses.

„Es zählen nur die Kommunalabgaben“

Sie und ihre Nachbarn, Bewohnerinnen und Bewohner von insgesamt etwa 10 Häusern, fühlen sich von der Politik allein gelassen. Wie belastend die Situation ist, macht Stiftner klar: „Mitterweile sind wir alle so weit: Wenn die Stadtgemeinde die Häuser zu einem fairen Preis ablöst, sind wir innerhalb von zwei Jahren weg.“

Auch ein anderer Anrainer einer nahe liegenden Siedlung spart nicht mit Kritik. „Wir sind hier draußen aufgewachsen, es kommen immer mehr Firmen dazu. Es zählen nur die Kommunalabgaben, das ist traurig. Amazon wird sowieso gebaut und das Verkehrsaufkommen wird dann noch mehr. Irgendwann muss es einmal genug sein“, sagt er. Die Umwidmungen würden zwar bereits längere Zeit zurückliegen, es zeige sich aber, dass die Politik für Natur „gar nix übrig“ habe. Im Umweltbereich sei man in St. Valentin sehr schwach, kritisierte der St. Valentiner vor der Gemeinderatssitzung.

Bürgermeisterin Suchan-Mayr reagiert auf die Kritik. Die betrieblichen Widmungen seien großteils vor vielen Jahren gemacht worden, da habe der St. Valentiner Gemeinderat keine Handhabe mehr. Es sei allerdings ein Konzept, das für eine Verbesserung der Situation sorgen soll, in Bearbeitung. „Wir arbeiten seit längerer Zeit an Lösungen und wollen die Umsetzung vorantreiben. Die Straße ist als Ausweichroute dort gewachsen, wir müssen schauen, dass die Lebensumstände erträglich sind. Die Bewohnerinnen und Bewohner werden nicht alleine gelassen“, sagt sie.

Rückwidmungen seien allerdings nicht realistisch, weil man dann ins Eigentumsrecht eingreifen würde und die Grundbesitzer entschädigen müsste. „Das wäre mein Appell an den Bund, hier realistische Möglichkeiten zu schaffen“, sagt die Ortschefin. Sie glaube auch, dass die aktuelle McDonalds-Baustelle die Lage derzeit verschärft habe. „Wir arbeiten an Lösungen“, versichert Suchan-Mayr.

Die Bürgerinnen und Bürger der Erlenstraße und der Buchenstraße unterstreichen: „Wir sind verzweifelt. Es wäre schade, wenn es diese zusammengewachsene Siedlung, in der sich alle so gut verstehen, bald nicht mehr gibt.“