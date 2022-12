Tierpark Haag: Ein japanischer Name für die China-Leopardin

Schon als Kleinkind begleitete Karl Gmeiner seinen Opa Karl Auinger, der sich als Tierarzt und zoologischer Leiter um das Wohl der Tiere sorgt, in den Haager Tierpark. Viele Erlebnisse bei und mit den Tieren haben den Burschen in der Folge stark geprägt.

In den Jahren 2020 und 2021 absolvierte er daher in den Sommerferien ein Praktikum in der Tierarztpraxis seines Opas in St. Valentin. Im Zuge dieser Tätigkeit waren die beiden auch täglich im Tierpark, wo Karl am meisten von den Leoparden fasziniert war, zu denen auch sein Opa einen ganz besonderen Bezug hat. Im Jahr 2014 durfte der heute 18-Jährige seinen Opa nach Namibia begleiten, um ein Leopardenprojekt zu finalisieren. Als die beiden am 24. November – es war zugleich Karls 10. Geburtstag – nach Österreich zurückkehrten, kam die China-Leopardin Namira im Haager Tierpark zur Welt.

Im Dezember 2020 rettete Tierarzt Auinger der Leopardin dann in einer äußerst schwierigen gynäkologischen Operation das Leben. Ein übergroßes totes Junges hatte den Geburtskanal blockiert, ohne diese Operation wäre Namira gestorben. Ob sie je wieder Junge bekommen könne, war zu diesem Zeitpunkt ungewiss. Große Freude herrschte daher am 12. Mai 2021, als Namira zwei weibliche gesunde Leopardenkätzchen zur Welt brachte. Im Mai dieses Jahres bekam das erste dieser beiden Kätzchen von Witzekönig Harry Prünster den Namen „Joker“. Opa Karl überraschte nun seinen Enkel mit dem Geschenk, dem zweiten Leopardenkätzchen einen Namen geben zu dürfen. Bei der Suche nach einem passenden Namen wurde Karl Gmeiner im Japanischen fündig und entschied sich für den Namen „Hinami“. Bei der Namensgebungsfeier erhielt Gmeiner auch die Gelegenheit, sein Patentier und auch die Artgenossen füttern zu dürfen. Mit allergrößter Vorsicht erfüllte er diese Aufgabe.

