„Warum müssen wir den ganzen Verkehr schlucken?“ .

Das Interesse und der Andrang waren enorm am gestrigen Mittwochabend im Gasthaus Stolli in Rems. Vertreter der Straßenbauabteilung des Landes Niederösterreich hatten zur Projektpräsentation möglicher Anbindungsstraßen an die geplante neue Donaubrücke geladen.