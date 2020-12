Astrid Kornmüller ist seit 1987 an der HLW Haag tätig. Zuerst war sie Wirtschaftsleiterin und Direktionssekretärin. Nach dem Abschluss ihres Wirtschaftspädagogikstudiums wurde sie Lehrerin für kaufmännische Fächer, Übungsfirmenleiterin, Klassenvorständin, Stundenplangestalterin, Bildungsberaterin, Leiterin des Ausbildungsschwerpunkts „Humanökologie“, Administratorin und Direktor-Stellvertreterin.

Astrid Kornmüller führt erfolgreich junge Kollegen in die Welt des Unterrichtens ein und ist federführend an der Entwicklung neuer Fachbereiche der HLW beteiligt. In großer fachlicher Umsicht führt sie die Administration der Schule, was von der gesamten Schulgemeinschaft äußerst geschätzt wird. Vor allem ist sie wegen ihrer herzlichen, ruhigen und zuvorkommenden Art beliebt. Sie findet für jede noch so verzwickte Situation die passende Lösung, oft durch nächtelanges Grübeln und Feilen. Ihre bewundernswerte Geduld und ihre Kreativität für Lösungen sind weithin bekannt und angesehen.