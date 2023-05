Erfolgreicher Abschluss der Vorprüfungen für Küche und Service

Basilikumschaumsüppchen, Tomaten-Spargel-Quiche als Vorspeise, anschließend Lachsfilet mit Orangenkurkuma-Soße auf Sepianudeln und gedünstetem Brokkoli und als Dessert Mandelparfait mit Korallenhippe: Mit diesem Menü konnten die drei Schülerinnen der HLW Haag Leonie Hinteramskogler, Elisa Hagler und Theresa Marksteiner (4CH) bei den Vorprüfungen überzeugen. „Die von den Schülerinnen und Schülern zubereiteten viergängigen Menüs, die von regionalen, österreichischen Köstlichkeiten bis hin zur internationalen, mediterranen Küche reichen, sind eine wunderbare Demonstration ihrer Vielseitigkeit und ihres Könnens. Es zeigt, dass sie sowohl die traditionelle heimische Küche beherrschen als auch offen für neue kulinarische Einflüsse aus anderen Kulturen sind. Zudem haben die Prüflinge die Schule wunderbar nach außen präsentiert, da zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Regionalpolitik und anderen Schulen eingeladen wurden“, freut sich Fachvorständin Elisabeth Sochor.

Vorbereitung auf berufliche Laufbahn

Die Vorprüfungen sind die ersten beiden Teilprüfungen der Fächer Küche und Service von insgesamt neun Prüfungen zur Reife- und Diplomprüfung, die die Schülerinnen und Schüler an der HLW Haag im Rahmen ihrer Ausbildung in der klassischen Fachrichtung der HLW mit gastronomischer Ausbildung absolvieren. Alle 55 Kandidatinnen und Kandidaten der vierten Jahrgänge haben erfolgreich bestanden. Direktor Reinhold Meyer ist stolz auf die Leistungen der Schülerinnen und betont die hohe Qualität der Ausbildung an der HLW Haag: „Unsere Schule legt großen Wert darauf, unsere Schülerinnen und Schüler auf einen optimalen Start in eine vielversprechende berufliche Zukunft in der Gastronomie vorzubereiten. Die erfolgreichen Vorprüfungen sind ein Beweis für die Kompetenz und das Engagement unserer Schülerinnen und Schüler sowie unserer engagierten Lehrkräfte.“ Die erfolgreichen Absolventen können nun mit Zuversicht in ihre weiteren Prüfungen gehen, wissend, dass sie über solide Fähigkeiten und ein breites kulinarisches Wissen verfügen.

