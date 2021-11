Süße Kunstwerke wurden präsentiert

Von den Grundlagen bis zum Dekor können die HLW-Schüler seit einigen Jahren die hohe Kunst der Patisserie erlernen und im Rahmen einer Qualifikationsprüfung ein anerkanntes Zertifikat erlangen. Dieses Jahr absolvierten elf Schülerinnen in ihrer Freizeit den an der Schule angebotenen Jungpatisserie-Lehrgang.

Die jungen Mehlspeisenkünstlerinnen hatten unter der Leitung von Gertrude Pils einiges unter Beweis zu stellen. Im Rahmen eines 40-stündigen Kurses – aufgeteilt auf zwei Schuljahre – konnten die Teilnehmerinnen ihre Kreativität für feines Backwerk unter Beweis stellen. Für den Zertifikatsabschluss galt es eine fachspezifische schriftliche Prüfung abzulegen. Danach erstellten die Kandidatinnen ein Thema beziehungsweise ein Konzept für die praktische Umsetzung. Die Wahl des Teiges oder der Masse sowie die Art einer oder mehrerer Cremen und die Festlegung bestimmter Dekorationstechniken waren Grundlage für das Prüfungswerk.

Zuckerbäcker-Kreationen konnten überzeugen

Der Höhepunkt des Prüfungstages war die Präsentation der ausgefertigten Zuckerbäckerinnen-Kreationen. Die Lehrgangsleiterin, im Beisein der externen Patissière Anita Lienbacher aus dem Zentrum für Wirtschaftsschulen der Franziskanerinnen Amstetten, bewerteten optisch und sensorisch. Ein Fachgespräch mit der jeweiligen Kandidatin bildete den Abschluss.

Im Rahmen einer feierlichen Präsentation wurden die süßen Ergebnisse ins Rampenlicht gestellt. Schulleiter Reinhold Meyer und Fachvorständin Elisabeth Sochor lobten die Leistungsbereitschaft der jungen Damen und gratulierten allen Beteiligten für die engagierte, kreative und professionelle Umsetzung ihrer erlernten Zuckerbäckerinnen-Qualifikationen.

Mehr zu den Ausbildungsmöglichkeiten an der HLW Haag gibt es auch beim „Open House“ am Freitag, 19. November, von 16 bis 20 Uhr und am 20. November von 9 bis 12 Uhr.