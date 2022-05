Theaterstück „Bloody Love“: HLW begeisterte mit Kreativprojekt

Werbung

Freitagabend im Turnsaal der HLW Haag: Festliche Premierenstimmung, ein volles Haus und Corona ein Nebenthema. Schulleiter Reinhold Meyer zeigt sich bei der Begrüßung hoch erfreut, dass es wieder ein Schulprojekt geben darf und man ins Publikum blicken kann.

Es sind optimale Voraussetzungen für einen glänzenden Start des Schulprojekts der 17 Schülerinnen und Schüler des 3. Jahrgangs der Vertiefung „KIM – Kreativität, Innovation, Motivation“. Mit der spannenden Premiere des Musiktheaterstücks „Bloody Love“ wurden die Erwartungen vollends erfüllt. So historisch dieses Stück auch ist, als Basis liegt der Stoff von Romeo und Julia zugrunde, so spannend ist die Neuinterpretation und die Ansiedlung im Vampirbereich. In der englischen Kleinstadt „New Tender“ leben zwei verfeindete Vampirfamilien, die Adams und die Evergreens, unbemerkt nebeneinander, bis sich deren Sprösslinge ineinander verlieben. Dave und Claire lernen sich im Biologieunterricht näher kennen, doch bald schon versuchen ihre Freunde und die Familien die beiden Liebenden zu trennen. Macht, Eifersucht, Vergeltung und Blut und der Kampf um ihre Liebe. Scheitert diese Liebe?

Trotz des tragischen Endes des Stückes brach das Premierenpublikum in jubelnden Beifall aus. Foto: Kogler

Die Inszenierung unter der Leitung des Kreativpädagogen Florian Helperstorfer und in Zusammenarbeit mit dem Theaterpädagogen Olaf Heuser ist mit Erfolg bemüht, für alle Bilder des Geschehens Gegenwartsbezüge herzustellen, auch wenn es da und dort schwer ist, im angedeuteten Milieu zeitgebundene Aussagen zu treffen. Das funktionale, aber sehr treffende Bühnenbild und die fantasievollen Kostüme schaffen im Verein mit den vielen wunderbaren Ideen einen großen Interpretations- und Assoziationsraum.

Das Wichtigste für eine solch glänzende Gesamtleistung sind die Protagonisten auf der Bühne und die hinter der Bühne sowie die schwungvolle Schulband. Sie alle bringen großartige Leistungen und glänzen in ihren jeweiligen Rollen. Das tragische Ende des Theaterstücks hinderte das Premierenpublikum nicht daran, in jubelnden Beifall auszubrechen.

