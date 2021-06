Zwei Köche, ein Ostdeutscher mit dem französischen Familiennamen Pannier – Guido Pannier (35) – und der St. Valentiner Kochlehrling Marcel Herndl, der in wenigen Wochen seine Lehre beendet, sind mit Herz, Engagement und mit großer Freude in ihrem Beruf tätig. Auch ein gemeinsames Hobby haben die beiden Männer: Sie fahren ein Auto aus der DDR-Zeit.

In Tirol kennengelernt

Mit Ihrem Chefkoch Wolfgang Pillgrab, Besitzer des Hotelrestaurants „Zur Linde“, bilden sie mit der gesamten Belegschaft ein zusammengeschweißtes Team. Zusätzlich wird hier auch für die Aktion Essen auf Rädern (über 130 Mahlzeiten) gekocht. Der in der DDR geborene Pannier erlernte nach dem Fall der Berliner Mauer 1989 den Beruf des Koches in Norddeutschland, ehe er nach Tirol übersiedelte, um die internationale Küche näher kennenzulernen. 2009 landete er schließlich als Koch im Restaurant Pillgrab.

Nach dem Kauf eines leistbaren VW-Polos in jüngeren Jahren lenkte Pannier seine ganze Aufmerksamkeit bezüglich Autos auf seine ehemalige Heimat in die DDR. Der Kauf sollte ein Spaß-Auto sein, das er bei „Will haben“ in Österreich erwerben konnte: ein Trabant 601, der ab 1958 in der DDR die einzige produzierte Kleinwagen-Modellreihe war.

Massenmotorisierung dank Trabi in der DDR

Zu den technischen Besonderheiten zählten der Zweitaktmotor und die Karosserieverkleidung aus Duroplast. Zurzeit seiner Einführung galt er mit Frontantrieb und quer eingebautem Motor als moderner Kleinwagen und ermöglichte neben dem Wartburg die Massenmotorisierung in der DDR. 1976 stellte der Trabant 47 % aller in der DDR genutzten Pkw.

Wegen Freundschaft Oldtimer gekauft

Kochkollege Marcel Herndl ist mit Guido Pannier befreundet und es dauerte bei ihm nicht sehr lange, bis er ebenfalls im Besitz eines Trabants gelangen konnte. Und zwar der Serie 1.1. Der Viertakter war das letzte Fahrzeug der Trabant-Baureihe aus dem VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau, ab 1990 der Sachsenring Automobilwerke GmbH.

Beide Köche fahren mit ihren Oldtimern mit Wechselkennzeichen, haben Freude und sind stolz, solche Kraftfahrzeuge zu besitzen zu dürfen, weil diese Autos auf eine Epoche hinführen, als es noch die ehemalige innerdeutsche Grenze zwischen West- (alte Bundesrepublik) und Ostdeutschland (DDR) gab.