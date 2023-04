Feuerwehr rettete Pkw-Lenker aus Haager Unterführung

Die starken Regenfälle beschäftigten die Feuerwehren im Bezirk Amstetten am Samstag. Mit Stand 7.30 Uhr waren 14 Feuerwehren im Hochwassereinsatz. In Haag wurden die Feuerwehren Pinnersdorf, Haindorf und Haag zu einer Menschenrettung gerufen. Ein Pkw-Lenker konnte in der Früh aufgrund des Wassers in einer Unterführung nicht mehr weiterfahren. „Es bestand keine Lebensgefahr für die Person, aber er konnte sich selbst nicht mehr aus dem Auto befreien“, berichtet der Haager Kommandant Andreas Zöchlinger. Die Einsatzkräfte schoben den Pkw aus der Unterführung und schleppten diesen anschließend ab.

Auch die Bäche in Haag haben einen hohen Pegelstand. Foto: Bfkdo Amstetten

