Überflutungen auch in Seitenstetten .

In Seitenstetten verwandelten sich die Treffling und der Dachsbach am Sonntang durch die starken Niederschläge in reißende Gewässer. Im Trefflingtal wurden einige Liegenschaften von den Fluten unter Wasser gesetzt und auch der Dachsbach im Bereich des Sportplatzes flutete die Keller einiger Liegenschaften. „Die Anrainer dort können sich nicht erinnern, dass er jemals so viel Wasser hatte, nicht einmal 2002“, berichtet Bürgermeister Johann Spreitzer.