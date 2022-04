Hoffen auf Normalität Terminkalender in Haag ist wieder voll

Lesezeit: 3 Min Ingrid Vogl

Für das Buffet im Freibad ist Bert Wieser noch auf der Suche nach zusätzlichem Personal. Foto: Vogl

V eranstaltungen in der Mostviertelhalle laufen wieder an. Wochenenden sind bis Jahresende so gut wie ausgebucht.