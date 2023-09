Hofgespräch Ernsthofen Informationen aus erster Hand

Alfred Hiebl, Obmann Franz Schwödiauer, Bauernbunddirektor Paul Nemecek, Johann Land und Michael Rittmannsberger (von links) bei den Hofgesprächen in Ernsthofen. Foto: Bauernbund NÖ

S ommerzeit ist für die Bauernbündlerinnen und Bauernbündler nicht nur Erntezeit, sondern auch die beste Zeit, sich bei den Hofgesprächen politische Informationen aus erster Hand zu holen. So geschehen auch am Putenmast-Betrieb von Gemeindebauernratsobmann Franz Schwödiauer in Ernsthofen.

Zahlreiche Stammmitglieder der Bauernbund-Ortsgruppe Ernsthofen waren zu dieser Veranstaltung am Betrieb von Franz und Heidi Schwödiauer erschienen, um sich über die aktuellen Themen auszutauschen. Bauernbunddirektor Paul Nemecek berichtete über die neuesten Entwicklungen und Herausforderungen in der Landwirtschaft. Dabei wurden unter anderem Themen wie Versorgungssicherheit, eine klare Absage zu Erbschaftssteuern, sowie „Nein“ zum Mercosur-Abkommen und für eine Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie diskutiert. Die Mitglieder hatten die Möglichkeit, Fragen zu stellen und ihre Anliegen einzubringen. Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Ehrung von Bürgermeister Karl Huber, der sein 25-jähriges Bürgermeisterjubiläum feierte. Der Obmann des Bauernbundes, Franz Schwödiauer, gratulierte ihm herzlich zu diesem besonderen Anlass und bedankte sich für die langjährige gute Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und den Landwirten. Franz Schwödiauer nutzte zudem die Gelegenheit, um sich bei allen Anwesenden für ihr zahlreiches Erscheinen zu bedanken. Er betonte die Bedeutung des Bauernbundes als Interessensvertretung der Landwirte und hob die Wichtigkeit des gemeinsamen Austauschs hervor.