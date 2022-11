Herbstkonzert der Musikkapelle Seitenstetten: Bläserklang vom Feinsten

Werbung

Zwei lange Corona-Jahre haben es bewiesen: Ohne Musikkapelle ist das Leben in einer Gemeinde in vielen Belangen „eintöniger“! Was als Fixpunkt im musikalischen Jahresreigen des Seitenstettner Musikvereins gilt, konnte heuer am Samstag endlich wieder stattfinden: das traditionelle Herbstkonzert. Diesmal erstmals im größeren und mit Bühnenraum ausgestatteten Turnsaal der Volksschule.

Dabei boten die 55 Musiker unter der Stabführung von Kapellmeisterin Birgit Loibl und deren Stellvertreter Gerald Loibl ein überaus ansprechendes Programm. „Schneidig vor“ hieß es zu Beginn mit dem Defiliermarsch von Fucik, darauf folgte das als Pflichtstück für die Konzertwertung 2022 in Haag vorgesehene „From Cradle to Grave“ – von der Wiege bis zur Bahre, nuancenreich dargeboten und überaus gefühlvoll musiziert. Nach dem altösterreichischen Militärmarsch „Wiener Bürger“ hatten die von Reinhard Stockinger und Stefanie Payrleitner bestens betreuten Jungmusiker ihren Auftritt.

Als einer der Höhepunkte des zweiten Programmteiles darf das Selbstwahlstück für die heurige Konzertwertung „Kap Arkona – eine Piratenlegende“ hervorgehoben werden, worin das mitunter gefahrvolle Geschehen auf der Kreide-Steilküste der Insel Rügen nachempfunden wird.

Sehr beachtlich sind auch die Leistungen des Musikernachwuchses zu bewerten. So konnten beim Bewerb „prima la musica“ sechs Mitglieder des Musikvereins erfolgreich das Leistungsabzeichen in Bronze oder Silber ablegen. Die Ehrenmedaille in Bronze seitens des Blasmusikverbandes erhielten Simone Gelbenegger und Reinhard Stockinger, die Verdienstmedaille in Silber konnte Obmann Stefan Krondorfer an Siegfried Tramberger überreichen, und Georg Pilz – seit 1980 aktiver Musiker auf dem Tenorhorn – wurde die Ehrenmedaille in Gold zuerkannt. Bettina Schatzeder und Sarah Kern wurden mit dem Marketenderinnenabzeichen in Silber geehrt. Bezirkskapellmeister Robert Wieser hob die Qualität des homogenen Klangkörpers hervor, Bürgermeister Johann Spreitzer lobte die Jugendarbeit und das Fördern der Musiktalente in dieser wertvollen Gemeinschaft. In den bewährten Händen von Otto Sagmeister lag die Moderation, die er erneut – vor allem auch mit dem Jahresrückblick – humorvoll zu gestalten verstand. Die 300 begeisterten Zuhörer wurden mit zwei Zugaben belohnt.

