Theater wird in Behamberg wieder zum Leben erwecken

Nach der Corona-bedingten Zwangspause laufen die Vorarbeiten der Theatergruppe für das heurige Stück auf Hochtouren. Es wird bereits fleißig auf der Bühne geprobt. Mit dem Stück „Hotel Mimosa“ von Pierre Chesnot will man die Kulturszene in Behamberg wieder aus ihrem Schlaf erwecken. Am 20. November startet die Aufführungsreihe mit ihrer Premiere.

2G-Regel und reduziertes Sitzplatzangebot

„Wir freuen uns trotz Einschränkungen riesig auf die bevorstehende Zeit“, möchte die Theatergruppe ihrem Publikum bewusst ein paar vergnügliche Stunden bescheren und verspricht mit dieser französischen Komödie einen heiteren und schwungvollen Theaterabend.

Der liebenswerte und fantasiebegabte Filmregisseur Francois, gespielt von Robert Schachermayer, hat es sich bei der „Motivsuche“ für seinen neuen Film in der Villa seiner Geliebten, gespielt von Anne Seyrlehner, an der Côte d’Azur gemütlich gemacht. Seiner Frau hat er erzählt, er sei im Hotel Mimosa abgestiegen. Aus heiterem Himmel kündigt sie jedoch ihren Besuch im Hotel an. Um von seiner Ehefrau nicht bei diesem Seitensprung entdeckt zu werden, wandelt er die Villa seiner Freundin kurzerhand in ein „Hotel“ um. Dadurch werden aber auch andere Hotelgäste angezogen, die sich kurzerhand einquartieren. So kommt es naturgemäß zu einer Vielzahl von Verwicklungen. Wenn dann noch der Ehemann seiner Geliebten nach Hause kommt, ist das Verwirrspiel perfekt und ein böser Albtraum nimmt seinen Lauf.

Karten können online unter www.theater.behamberg.at oder direkt am Gemeindeamt Behamberg reserviert werden. Die Karten werden am Theaterabend ausgegeben. Nach derzeitigem Stand gilt für den Besuch die 2G-Regel. Statt 358 Sitzplätzen werden heuer nur 280 Plätze angeboten. Zusätzlich wird ein Mittelgang eingezogen.