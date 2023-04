Hunderte Kröten Osterspaziergang einmal anders in St. Peter/Au

Christina Hochwallner bei ihrer Runde um den Teich am Hofe Wimegg. Foto: PenzHochwallner

„Durch des Frühlings holden, belebenden Blick im Tale grünet Hoffnungsglück!“ So heißt es im Osterspaziergang von Goethes „Faust“. Christina Hochwallner dreht gerade ihre „Osterrunde“ rund um den zirka 250 m2 großen Teich am Hofe Wimegg in St. Peter/Au, kann sie doch dabei das Aufleben der Natur hautnah erleben.