Sabine Steinert: „Ich war schon immer ein Hundeliebhaber“

Im Winter 2022/2023 machte Sabine Steinert über das AMS die zweimonatige Ausbildung zum Hundefriseur. „Ich war schon immer ein Hundeliebhaber. Als voriges Jahr meine Hündin verstarb, entschloss ich mich, das Hobby zum Beruf zu machen”, sagt sie. Obwohl sie erst einige Monate im Geschäft ist, hat sie sich über Mundpropaganda und Werbung in den Sozialen Netzwerken bereits eine kleine Stammkundschaft aufgebaut. Neben dem Standardprogramm Waschen, Schneiden und Föhnen gehören auch das Krallenschneiden, die Ohrenpflege, Intimrasuren und die Ballenpflege zum Repertoire.

Trimmen ist sehr zeitaufwändig

Für kleinere Rassen wie Chihuahuas benötigt Steinert eine bis eineinhalb Stunden, bei mittelgroßen bis zu zwei Stunden. Ganz große Hunde wie der Riesenschnauzer können auch bis zu drei Stunden in Anspruch nehmen. Um auf jede Hunderasse und jede Fellart eingehen zu können, benutzt sie drei verschiedene Schermaschinen und fünf verschiedene Scheren. Nur Trimmhunde, also Hunde, die ihre abgestorbenen Haare nicht von alleine verlieren, behandelt sie nicht. „Trimmhunde wie Rauhaardackel, Terrier oder Cocker Spaniel mache ich nicht, weil das Trimmen – also das händische Zupfen der Grannenhaare – sehr aufwändig ist”, erklärt sie.

Um auf jede Hunderasse und jede Fellart eingehen zu können, benutzt Sabine Steinert drei verschiedene Schermaschinen und fünf verschiedene Scheren. Foto: NOEN

Jeder Hund ist anders

Obwohl Sabine Steinert noch nie gebissen wurde, ist der Job einer Hundefriseurin nicht ungefährlich. „Wie sich ein Hund verhält, ist sehr von der Erziehung abhängig. Es sind aber nicht alle freundlich”, sagt die Expertin. Da jeder Hund einen anderen Charakter hat, ist es wichtig, individuell auf ihn einzugehen. „Man darf sich keinen Zeitdruck machen, weil das der Hund spürt. Manche Hunde lasse ich erst einmal in meinem Salon herumschnuppern, damit sie sich an die neue Umgebung gewöhnen. Ich streichle sie und teste, wo ich sie angreifen kann. Friseure von Menschen tun sich da leichter”, sagt sie.

Anfrage wegen Katzenschur

Im Welpentraining können sich junge Hunde an die erste Schur bzw. an den Föhn oder die Badewanne gewöhnen. Auch ein Leckerli kann in Absprache mit dem Besitzer für Entspannung sorgen. Zum Schutz vor Hundebissen verwendet Sabine Steinert manchmal Schutzkrägen. Ist einem Hund der Föhn zu laut, beruhigt ihn vielleicht ein über die Ohren gelegter Schal. „Wenn der Hund zu aufgeregt ist, muss man im schlimmsten Fall zwei Sitzungen machen”, sagt Steinert. Einmal bekam sie eine Anfrage, ob sie nicht auch eine Katze frisieren möchte. „Das stelle ich mir schwieriger vor als bei einem Hund”, meint sie. Unverantwortlich findet sie, dass man in Österreich keine Ausbildung benötigt, um den Beruf des Hundefriseurs ausüben zu dürfen. „Wenn man bei Trimmhunden die Haare schneidet, macht man ihnen das Fell kaputt. In China braucht man ein eigenes Studium, um Hundefriseur sein zu können”, kritisiert sie.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.