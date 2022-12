Auszeichnung für Kunstprojekt in St. Valentin

Werbung

Am vergangenen Mittwoch fand die Prämierung des 13. Ideenwettbewerbs der NÖ Dorf- und Stadterneuerung in St. Pölten statt. Aus 78 Einreichungen werden 28 Ideen mit insgesamt 150.000 Euro vom Land NÖ finanziell unterstützt. Die ausgewählten Projektideen werden mit bis zu 50 Prozent der zu erwartenden Kosten beziehungsweise mit maximal 10.000 Euro vom Land NÖ gefördert. Unter den ausgewählten Projekten befindet sich auch die „offene Stadtgalerie“ in St. Valentin.

Der St. Valentiner Künstler Manfred Brandstätter mit seinem Werk und einem Bild von Hubert Schmalix, die bereits in der Unterführung hängen. Foto: privat

Werke von insgesamt 40 Künstlerinnen und Künstlern sollen in der Westbahnunterführung zwischen Stadtkreuzung und dem neuen Veranstaltungszentrum Valentinum in Form einer öffentlichen Kunstgalerie entstehen. Die offene Stadtgalerie wird 24 Stunden am Tag an 365 Tagen für die Besucher offen stehen. Bis zur Umsetzung dieses Projekts müssen die Säulen und das Geländer in der Unterführung noch entsprechend gestaltet werden. Auch über eine neue Beleuchtung entlang des Geh- und Radweges wird nachgedacht. Weitere Werke sollen in der St. Valentiner Innenstadt in Leerflächen aufgehängt und dadurch soll das Stadtbild verschönert werden.

