Haidershofen: 250 Kinder in Faschingslaune

Nach einer mehrjährigen Pause fand heuer wieder der traditionelle Haidershofner Gemeinde-Kinderfasching statt. Über 250 Kinder kamen bunt bekleidet und maskiert zum Gasthaus Rohrauer. Sechs Animateure unter der Leitung von Romana und Christina Losbichler boten ein umfangreiches Programm für die Kinder.

Christina Losbichler, Nina Filler, Julia Oberklammer, Hannah Reder, Marlene Haimberger und Romana Losbichler (von links) waren die Animateurinnen des Kinderfaschings. Foto: NOEN

„Den ganzen Nachmittag hat es sich beim Gasthaus Rohrauer abgespielt. Es ist schön zu sehen, dass die Kinder wieder eine solche Freude an dieser Veranstaltung haben. Danke auch an unsere Animateure. Ich kann mich noch selbst gut erinnern, als ich diese Aufgabe hatte. Die Kinder lachen zu sehen, ist einzigartig, aber ganz ehrlich fällt man nach so einem Tag am Abend wie ein Stein ins Bett“, bedankte sich Bürgermeister Michael Strasser bei den Animateuren und freut sich gleichzeitig über den extrem guten Besuch.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.