Neujahrsempfang in Ernsthofen: Eine Gemeinde zum Wohlfühlen

Werbung

Keine Fakten und Zahlen, sondern die Menschen waren es, die beim Neujahrsempfang mit dem Motto „Wohlfühlen in Ernsthofen“ im Mittelpunkt standen. „Wir wollen zeigen, was wir erreicht haben und die Menschen vorstellen, die dahinterstehen, dass sich die Menschen in Ernsthofen wohlfühlen. Wir als Gemeinde können ja nur die Rahmenbedingungen dafür schaffen“, erklärte Bürgermeister Karl Huber in der voll besetzten Veranstaltungshalle.

Zum wichtigsten Angebot einer Gemeinde gehört die Kinderbetreuung, wo man mit einem Zubau zum Kindergarten auf den steigenden Bedarf reagiert. „Wir haben derzeit 80 Kinder in vier Gruppen. Das Haus platzt aus allen Nähten“, schilderte Kindergartenleiterin Marion Grillnberger die aktuelle Situation. Sie streute der Gemeinde aber dennoch Rosen: „Ernsthofen ist eine der Top-Gemeinden, die, wenn es nur irgendwie geht, auch Wünsche erfüllt.“

Nicht nur für die Jüngsten, sondern auch für die Senioren ist in der Gemeinde mit einem passenden Angebot gesorgt. Die von Astrid Mühlberger geleitete Tagesstätte für ältere Personen wurde im Oktober eröffnet und wird schon gut angenommen. „Bis zu zehn Personen dürfen wir betreuen“, betonte die Leiterin. Künftig wird es auch eine Vernetzung mit dem Kindergarten geben. „In der Faschings- oder Osterzeit werden wir mit den Schulanfängern einige Projekte starten“, denkt Kindergartenleiterin Grillnberger etwa an gemeinsames Kochen oder Singen alter Lieder.

Wie wichtig die ärztliche Versorgung in einer Gemeinde ist, haben die von Corona geprägten letzten Jahre deutlich gemacht. Mit den Worten „Es gibt wahrscheinlich niemanden, der sie noch nicht kennt“ bat Bürgermeister Karl Huber Ärztin Michaela Sallinger auf die Bühne. Eine Vernetzung mit der Tagesstätte gibt es auch hier, denn sie ist an Sallingers neu gebaute Ordination angebaut. So lassen sich Arztbesuch und Besuch der Tagesstätte gut kombinieren.

Nahversorger wird am 19. Jänner neu eröffnet

Ein wichtiger Baustein für eine Wohlfühlgemeinde ist auch ein Nahversorger, der mit dem Adeg-Markt gegeben ist. Genützt wurde er in der Vergangenheit jedoch nicht von allen. „Die, die am lautesten geschrien haben, dass Ernsthofen einen Nahversorger braucht, sind am wenigsten gekommen“, zog Gerald Fischer, der den Markt die letzten sechseinhalb Jahre lang führte, Bilanz. Gut leben habe man aber dennoch können, ergänzte er. Seit Jahresbeginn gibt es für den Markt mit Gisela Haumann nun eine neue Leiterin. Nach Umbauarbeiten wird das Geschäft am 19. Jänner neu eröffnet. Es wird künftig mehr regionale Produkte geben. Neu wird auch ein Geschenkdienst mit Produkten im Wert von 10 bis 30 Euro sein. „Es wird fast alles geben“, verspricht Haumann.

Vor den Vorhang geholt wurden auch verdiente ehemalige Gemeinderäte. So erhielten Klaus Schickermüller und Karl Hametner das Ehrenzeichen in Bronze. Johann Piesenberger, Johann Oberreiter und Ludwig Seibezeder durften sich über das Ehrenzeichen in Gold freuen. Eine besondere Ehre wurde dem ehemaligen Vizebürgermeister Johann Saffertmüller zuteil: Ihm überreichte Bürgermeister Karl Huber den Ehrenring der Gemeinde.

Für die musikalische Umrahmung des Empfangs sorgten Mitglieder der Musikschule Behamberg-Ernsthofen-Haidershofen wie Florian Pelich auf der steirischen Harmonika oder Anna Land auf der Blockflöte.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.