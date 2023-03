Schmackhaft durch die Fastenzeit: Kochbuch wird präsentiert

Die Fastenzeit muss ja nicht unbedingt eine Hungerkur sein, sondern man kann sie durchaus mit dem Genuss schmackhaften Gerichten verbringen. Oft mangelt es vielleicht an Ideen und Rezepten. Dem verschaffen nun Literat Herbert Pauli, Hobbykoch Heinz Forster und der passionierte Hobbyfotograf Gerhard Wieser – allesamt aus St. Peter/Au – Abhilfe. Gemeinsam haben sie ein Kochbuch für die Fastenzeit mit dem Titel „Schmackhafte Fastenzeit“ im Verlag am Sipbach herausgegeben und werden dieses am Mittwoch, 15. März, um 19.30 Uhr im Festsaal des Schlosses St. Peter/Au erstmals der Öffentlichkeit präsentieren.

Für jeden Tag der Fastenzeit – vom Aschermittwoch bis Karsamstag, ausgenommen der Sonntage, denn die zählen seit dem 5. Jahrhundert nicht zur Fastenzeit – werden köstliche Rezepte, gepaart mit genussvollen Fotos und gewürzt mit Kurzprosa für die Garzeiten kredenzt. Bei der Auswahl der Rezepte haben die Autoren darauf geachtet, dass die fleischlosen Gerichte einfach zubereitet werden können, keine Einkäufe in Spezialläden nötig und die Produkte möglichst regional und saisonal sind.

Idee nach der Auferstehungsfeier

Die Idee dazu hatte Herbert Pauli vor drei Jahren in der Kirche. „Nach der Auferstehungsfeier am Karsamstag hat er mich angesprochen und gemeint, ‚machen wir doch ein Buch über die Fastenzeit‘“, erinnert sich Gerhard Wieser an die Geburtsstunde des Kochbuches der etwas anderen Art. Angelehnt an das im Jahr 2007 erschienene literarische Backbuch „Honig, Zimt und Kerzenduft“ von Herbert Pauli stand schließlich ein literarischer Speiseführer am Plan. Einen kongenialen Mitstreiter fanden die beiden im leidenschaftlichen Hobbykoch Heinz Forster, der sich sogleich an die Rezeptfindung machte. „Zur Zeit des ersten Corona-Lockdowns war mir eh fad, weshalb ich viele Stunden in der Küche verbracht und neue Rezepte ausprobiert habe“, erzählt Heinz Forster. Zum Einsatz kam dabei ein besonderes Erbstück – das alte Kochbuch seiner Urgroßmutter mit vielen Rezepten aus dem 19. Jahrhundert, die er zum Teil übernahm, adaptierte und verfeinerte. In der Fastenzeit 2021 hat Heinz Forster alle Rezepte durchgekocht, im Vorjahr entstanden schließlich bei der finalen Kochrunde auch die Fotos.

„Die Shootings waren wirklich sehr angenehm für mich, denn ich habe dann die Speisen auch essen dürfen. Sie haben alle wirklich gut geschmeckt“, hat Gerhard Wieser die Gerichte ins rechte Licht gerückt und kann das Nachkochen wärmstens empfehlen. Herbert Pauli verfasste schließlich Texte zu einzelnen Gerichten oder Produkten. „Ich habe versucht, zu den Rezepten was zu finden, was textlich passt und hoffe, das ist mir auch gelungen“, hat Herbert Pauli seine Gedanken zu einzelnen Gerichten in Kurzprosa verfasst. So darf sich der Leser zum Beispiel über Geschichten rund um die Erdäpfel oder historische Anekdoten über die Entstehung des Kaiserschmarrns freuen.

„Die Zusammenarbeit hat uns einen Riesenspaß gemacht“, resümieren die drei St. Peterer Freunde und freuen sich, wenn möglichst viele Leserinnen und Leser auch Spaß beim Schmökern und Nachkochen haben werden.

