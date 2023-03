Kindergarten: Rohbau fast fertig

Fünf Kindergartengruppen gibt es derzeit in Weistrach, wobei eine davon provisorisch im Bewegungsraum des bestehenden Hauses untergebracht ist. Die Erweiterung ist also dringend notwendig. Die Gemeinde hat daher ein Grundstück im Anschluss an den Kindergarten erworben, wo nun ein Zubau mit zwei Gruppen, einem Bewegungsraum und einem Multifunktionsraum entsteht.

Die Bauarbeiten sind schon weit fortgeschritten. „Diese Woche wird die letzte Decke betoniert, Ende März wird der Rohbau fertig sein. In den Osterferien kommen die Fenster hinein, dann wird der Innenputz gemacht und Ende Mai der Estrich“, berichtet Bauleiter Peter Edermayr vom Architekturbüro Hackl.

Beheizt wird der Zubau, ebenso wie der bestehende Kindergarten, mit Fernwärme. Auf dem Dach wird zudem eine 20-kWp-Photovoltaikanlage mit Ost-Süd-Ausrichtung installiert. Das garantiert, dass während des Kindergartenbetriebs der erzeugte Strom im Haus genutzt werden kann. Energie, die nicht verbraucht wird, wird ins öffentliche Netz eingespeist.

Mit Beginn des Kindergartenjahres im September soll der Zubau in Betrieb gehen. „Wir werden da auch die sechste Gruppe schon brauchen. Derzeit haben wir knapp über 100 Kinder, aber für Herbst sind schon etwa 120 angemeldet“, berichtet Bürgermeister Erwin Pittersberger. Beim Bau erhält die Gemeinde auch Unterstützung vom Land. „Es wird sich bei den anerkannten Kosten mit rund 48 Prozent beteiligen“, sagt der Ortschef. Insgesamt sind für den Zubau rund 2,2 Millionen Euro (netto) veranschlagt.

Den Kindern wird auf dem Gelände auch eine große Gartenfläche mit knapp 700 Quadratmetern zur Verfügung stehen. Dort will die Gemeinde einen Spielplatz errichten. Ein Teil davon soll auch öffentlich zugänglich gemacht werden.

Im Multifunktionsraum im Erdgeschoß des Zubaus könnte später theoretisch auch eine Kleinstkindbetreuung eingerichtet werden. „Momentan besteht bei uns aber dafür noch kein Bedarf. Wir haben sehr engagierte Tagesmütter, die diese Altersgruppe gut abdecken und natürlich auch zeitlich flexibler sind, als wir das sein könnten“, erklärt Pittersberger.

