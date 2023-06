Sport und Action am Schulgelände

Nachdem die Coronapandemie dem „Sport&Action Day“ an der IMS Langenhart in den letzten Jahren immer einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, konnte das Event nun endlich wieder stattfinden. Die Sport&Action-SchülerInnen aller Schulstufen mussten in Mannschaftswettbewerben, wie Völkerball und Seilziehen sowie in Einzelwettbewerben, wie Klettern, FlyingFox, Torwandschießen und so weiter Punkte für ihr Team sammeln.

Das größte Highlight an diesem vom Sport geprägten Nachmittag war aber die Riesenwasserrutsche, die extra für diese Veranstaltung aufgebaut wurde. Am Ende des Tages war dieser Event, in dem Elternverein, Lehrende, Schulwarte, Schülerinnen und Schüler sowie Absolventinnen und Absolventen zusammengearbeitet hatten, ein voller Erfolg.