Vortrag in Haag: Sicherheit im Fokus

Wie kann man sich auf Katastrophen vorbereiten? Welche Gefahren gehen von Strahlung aus? Wie sieht ein gut bevorrateter Haushalt aus? Wie kann ich mein Zuhause vor einem Einbruch schützen? Wie verhalte ich mich bei einem Blackout? All diese Fragen wurden bei der Informationsveranstaltung „sicher.daheim!“ am vergangenen Donnerstag in der Mostviertelhalle seitens des Zivilschutzverbands, der Polizei und Feuerwehr beantwortet.

Sabine Dorner-Leyerer, die Bezirksleiterin des Zivilschutzverbands, versorgte die interessierten Bürger mit wichtigen Informationen. So erfuhr man zum Beispiel, wie der Austausch von Informationen im Falle eines Blackouts funktionieren kann, wenn kein Handy mehr geht. Zentrale Anlaufstelle wird im Krisenfall die Mostviertelhalle sein, in der die Infozentrale untergebracht werden wird. Die Zentrale für den Krisenstab wird sich künftig, wie Feuerwehrkommandant Andreas Zöchlinger berichtete, im Sicherheitszentrum befinden, das im Herbst 2024 den Betrieb aufnehmen wird.

Ein wesentliches Thema der Veranstaltung war auch die richtige Bevorratung der Privathaushalte. „Da wurde deutlich gemacht, dass wir als Gemeinde nicht alles retten können und jeder selber mit Eigenverantwortung vorsorgen soll“, erklärt Bürgermeister Lukas Michlmayr.

