Glasfaser-Ausbau in St. Valentin: Die Hürde überwunden

Es ist geschafft. St. Valentin hat die für den geplanten Ausbau der Glasfaserinfrastruktur erforderlichen Unterschriften und Bestellungen beisammen. Für das Vorhaben, das nun gemeinsam mit dem Land NÖ umgesetzt werden kann, war es erforderlich, dass sich mindestens 42 Prozent der betroffenen Haushalte in den Stadtteilen Rems, Altenhofen, Gollensdorf, Wimm, Kötting, Neu-Rubring, Thurnsdorf und Neu-Thurnsdorf dem Projekt anschließen und mitmachen. „Diese Hürde haben wir nun überwunden und es sind bereits mehr als 240 Bestellungen eingelangt“, freut sich der zuständige Stadtrat Rafael Mugrauer.

Mehrere Millionen Euro für Glasfaser-Infrastruktur

Das Projekt, das ein gemeindeübergreifendes Projekt mit Ernsthofen und St. Pantaleon-Erla ist, hat zum Ziel, eher dünner besiedelte Gebiete außerhalb des Stadtzentrums mit einer hochmodernen Glasfaserinfrastruktur auszustatten und so sicherzustellen, dass auch im Umland Highspeed-Internet verfügbar ist. „Dieses enorm wichtige Infrastruktur-Projekt sichert die Internetversorgung der betroffenen Teilgebiete für die nächsten Jahrzehnte und gleicht dadurch den Standortnachteil zu größeren Städten aus. Es werden allein in St. Valentin mehrere Millionen Euro in die Glasfaser-Infrastruktur investiert“ , betont Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr.

Um die geforderte Quote zu erreichen, bedurfte es jedoch einiger Anstrengung. Zum einen entpuppte es sich als schwierig, die ländlichen Haushalte, die eine ältere Altersstruktur aufweisen, von der modernen Technik zu überzeugen. Andererseits erwies sich Corona als Spielverderber. „Der Lockdown am Jahresende hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Infoveranstaltungen bei den Wirten mussten alle abgesagt werden“, erklärt Mugrauer. So habe man die Haushalte zwei- bis dreimal persönlich besucht. „Das war schon ein Aufwand, aber er hat sich gelohnt. Es ist ein gutes Projekt“, unterstreicht der Stadtrat.

Besonders dankbar ist Mugrauer dafür, dass man das ambitionierte Ziel durch eine gemeinsame, parteiübergreifende Kraftanstrengung erreichen konnte: „Es haben alle an einem Strang gezogen und alle sind für das Selbe gelaufen. Gut, dass man kein Politikum daraus gemacht hat.“

Die näheren Details wie der genaue Zeitplan oder der Ablauf der Bautätigkeiten werden in den nächsten Wochen mit der zuständigen Gesellschaft (niederösterreichische Glasfaserinfrastruktur GmbH, kurz nöGIG) erarbeitet. Geplanter Baustart ist im Sommer. Die Fertigstellung des gesamten Projekts wird ein Jahr dauern.

