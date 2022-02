Glasfaser-Internet in Ernsthofen: „Kein Selbstläufer“

Rubring und Neu-Rubring sind die Gebiete, die die Niederösterreichische Glasfaserinfrastruktur GmbH (nöGIG) in Ernsthofen als Ausbaugebiet für das NÖ Glasfasernetz auserkoren hat. Knapp über hundert Haushalte galt es hier von den Vorteilen des Breitbandinternets zu überzeugen. Schwerarbeit, wie Bürgermeister Karl Huber bestätigt. „Ein Selbstläufer war es auf keinen Fall. Wir haben schon einige Überredungskünste gebraucht“, betont der Ortschef.

Bürgermeister Karl Huber ist froh, dass die Weichen für Breitbandinternet nun gestellt sind. Foto: privat

Ein eigens zusammengestelltes Team steckte den betroffenen Haushalten Unterlagen in die Postkästen und rief dann später nach, wie man zu dem Projekt stehe. Zahlreiche Hausbesuche standen ebenso am Programm wie eine Videokonferenz, an der rund hundert Personen teilnahmen. Corona-bedingtes Homeoffice und die Tatsache, dass manche mit der bestehenden Verbindung nicht zufrieden sind, spielte dem Bürgermeister und seinem Team etwas in die Karten.

Letztendlich reichte es nicht nur für die geforderten 42 Prozent, sondern mit 57 Haushalten auch für ein zusätzliches Sicherheitspolster. Nach Überprüfung der eingegangenen Bestellungen und dem Ergebnis Anfang März ist dann geplant, im Halbjahr mit den Arbeiten zu starten. „Ich bin froh, dass ein Beginn da ist und die Leute sehen, dass sich etwas tut“, erklärt Bürgermeister Karl Huber. Da die nöGIG eine flächendeckende Versorgung mit leistungsfähigem Breitband angekündigt hat, ist das erst der Anfang der Ausbaupläne. „Ein Anschluss der entlegenen Gebiete wird aber noch dauern“, rechnet Huber nicht mit einer raschen Umsetzung im restlichen Gemeindegebiet.

