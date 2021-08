Nachdem in der Höfart-Siedlung mit Ende des Vorjahres die Mitversorgung aus der Gemeindewasserleitung sichergestellt werden konnte, hat sich nun auch die Verlängerung der Leitung nach Adersdorf angeboten. Das öffentliche Leitungsnetz wurde daher in dreimonatiger Bauzeit um 2,2 Kilometer verlängert, womit zusätzlich 19 Haushalte an das aus den beiden Brunnen in Hinterberg gespeiste Rohrnetz angeschlossen werden konnten.

Die Ingenieurkanzlei für Wasserwirtschaft (IKW) mit Sitz in Amstetten hatte zuvor die Leistungskapazität der Gemeindebrunnen geprüft, in Adersdorf werden im Durchschnitt 35 Kubikmeter Wasser täglich verbraucht. Der Obmann der Wassergenossenschaft Adersdorf, Johannes Unterbuchschachner, nennt Netto-Gesamtkosten von 250.000 Euro und verweist auf die vielen eingebrachten Eigenleistungen.

Bürgermeister Josef Unterberger lobt die vorbildliche Zusammenarbeit und fügt hinzu: „Wir haben schon in den letzten Jahren viel in die optimale Wasserversorgung investiert. Es ist erfreulich, dass nun ein weiteres Siedlungsgebiet auch mit Gemeindewasser versorgt werden kann.“