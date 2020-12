Immer wieder einmal war in den letzten relativ niederschlagsarmen Jahren in der Höfart-Siedlung die hauseigene Wasserversorgung nicht ganz ausreichend gewesen. Dieser Umstand veranlasste die Marktgemeinde Wolfsbach zur Erweiterung des öffentlichen Leitungsnetzes für die Versorgung mit Wasser aus den beiden Brunnen in Hinterberg.

Nachdem die Ingenieurkanzlei für Wasserwirtschaft (IKW) mit Sitz in Amstetten die Leistungskapazität dieser Gemeindebrunnen geprüft hatte, wurde seit Sommer ein 2,5 Kilometer langes Rohrnetz für insgesamt fast 60 Hausanschlüsse (davon 20 Voll- und 20 Teilanschlüsse, zudem wurden für etwa 15 Parzellen die Anschlüsse bis zur Grundgrenze vorbereitet) in den Siedlungen Höfart, Loosdorf und Erdberg verlegt. Auch die Leerverrohrung für eine Glasfaserleitung fand in diesem Projekt schon seine Berücksichtigung.

Bürgermeister Josef Unterberger nennt Gesamtkosten von 600.000 Euro, dankte allen Grundbesitzern für ihr Entgegenkommen, lobte die vorbildliche Zusammenarbeit und fügte hinzu: „Wir haben mit der Fernüberwachung und dem Einbau einer leistungsstärkeren Brunnenpumpe schon in den letzten Jahren viel in die optimale Wasserversorgung investiert, es ist erfreulich, dass nun ein derart großes Siedlungsgebiet auch mit Gemeindewasser versorgt werden kann.“ Derzeit testet man gerade noch die Wasserproben im Labor, die Leitung wird aber noch vor Weihnachten in Betrieb gehen. 2021 ist die Erweiterung des Versorgungsnetzes für die soeben erst gegründete Wassergenossenschaft Adersdorf mit 18 Häusern geplant.