Neus Projekt: Leben im Zentrum St. Valentins

Es ist kein alltägliches Projekt, das im Ortsteil Langenhart derzeit entsteht. So werden hier derzeit 19 Wohnungen und fünf Appartements errichtet. Auch ein Café soll Teil des neuen Gebäudes werden.

Vergangenen Freitag gaben Architekt Michael Jordan sowie Hans Luger (Obmann der Raiffeisenbank Region Amstetten) und Gerhard Springer (Geschäftsleiter Raiffeisenbank Region Amstetten) einen Überblick über den als „Liz – Leben im Zentrum“ bezeichneten Bau. „Das Projekt ist aus der grundsätzlichen Idee entstanden, dass wir in einer grünen Umgebung eine zentrale Wohnmöglichkeit bieten möchten. Eine Stadt entsteht durch Häuser, und das möglichst im Zentrum. Man ist in nur neun Minuten am Bahnhof und es gibt in direkter Nähe auch sehr viele Einkaufs- und Versorgungsmöglichkeiten sowie Ärzte“, erklärte Jordan.

Zwei Grundstücke für mehr Fläche

Die Planungen hätten schon 2017/18 begonnen. Damals wurde untersucht, welche Grundstücke im Zenturm zur Verfügung stehen könnten. Schließlich habe man zwei Grundstücke an der Langenharter Straße gefunden. Diese wurden verbunden, sodass ausreichend Platz zur Verfügung steht. Das Gebäude wird eine Fläche von 2.400 Quadratmeter, die beinahe zur Gänze unterkellert wird, umfassen. Weiters entstehen 43 Tiefgaragenplätze, damit für jede Wohnung zwei Autos Platz haben. Auch drei Plätze für Motorräder sind vorgesehen. Die Wohnnutzfläche beträgt alles in allem 2.080 Quadratmeter. „Die 19 Wohnungen werden eine Größe von 60 bis 120 Quadratmeter haben. Es gibt in St. Valentin außerdem den Bedarf an Wohnmöglichkeiten für Arbeitnehmer, etwa größerer Firmen, die monatsweise am Standort tätig sind. Hierfür stehen insgesamt fünf Appartements zur Verfügung“, erläutert Architekt Jordan.

Eine besondere Rolle spielt der Gemeinschaftstraum. Dieser kann von allen Bewohnern genützt werden, etwa für größere Feiern. Das Gebäude wird übrigens mit Erdwärme, die mit zwei Wärmepumpen verfügbar gemacht wird, geheizt. Außerdem wird auf dem Dach eine 20 Kilowatt Peak Photovoltaikanlage errichtet, die eventuell noch auf 60 Kilowatt Peak und einen Speicher erweitert wird. Spätestens ab April 2023 sollen die Wohnungen, von denen viele bereits vergeben sind, bezugsfertig sein.

Die Raiffeisenbank Region Amstetten hat sich übrigens entschlossen, von den 19 Wohnungen zehn zu kaufen, von den fünf Appartements gingen drei zur Raiffeisenbank. Die Gründe dafür erläuterte Hans Luger, Obmann der Raiffeisenbank Region Amstetten. Man habe nach der Fusion mit den Raiffeisenbanken St. Valentin und Haag 2013 begonnen, die Eigenimmobilien-Entwicklung voranzutreiben. „Wir wollen die Möglichkeit haben, unser Eigenkapital in der Region zu veranlagen und mithelfen, die Stadt weiter zu entwickeln. Dieses Projekt bietet sich dafür an“, sagte Luger. Bau in Zentrumsnähe sei zwar mit mehr Auflagen verbunden, man spüre dann aber verstärkt den grünen Bau. Auch eine nachhaltige Bauweise sei entscheidend. Dazu gehört auch der Fokus auf erneuerbare Energien. „Beim Projekt Leben im Zentrum ist so viel verpackt, da ist wirklich viel drinnen und es ist enkerltauglich. Das Unterstützen wir als Investor und helfen natürlich auch gerne bei der Finanzierung mit“, schloss Luger.

Nachhaltigkeit und Mobilität im Mittelpunkt

Gerhard Springer, Geschäftsleiter Raiffeisenbank Region Amstetten, nennt die Vorteile des Baus. „Erstens handelt es sich um ein innovatives Projekt. Nachhaltigkeit und Mobilität sind wichtig. Zweitens verbindet der Standort die Ortsteile St. Valentin, Langenhart und Herzograd. Es gibt Bedarf nach Wohnen im Zentrum mit nachhaltiger Qualität“, betont er.

Als Raiffeisenbank habe man sich auch als Investor angeschlossen, da man vom Standort in St. Valentin absolut überzeugt sei.

