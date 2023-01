Spendenaktion „Rot gegen Not“ in St. Valentin

Die aktuellen Teuerungen sind für alle Bürger deutlich spürbar. Egal, ob im Supermarkt, an der Tankstelle oder beim Blick auf die Stromrechnung macht sich diese Preissteigerung bemerkbar. Besonders Menschen mit ohnehin geringem Einkommen müssen jetzt jeden Euro doppelt und dreifach umdrehen, um am Monatsende noch Geld für den alltäglichen Einkauf übrig zu haben.

Für all diese Menschen haben die Gemeinderäte der SPÖ St. Valentin mit der Aktion „Rot gegen Not“, bei der durch Spenden der Gemeinderäte Waren des alltäglichen Gebrauchs gekauft und dann im soogut-Sozialmarkt an die Kundinnen und Kunden verschenkt wurden, für eine kleine Entlastung gesorgt. So konnten seit Herbst 2022 Waren im Wert von 2.000 Euro an bedürftige Menschen übergeben werden. Das Sortiment reichte dabei von Reis, Mehl, Milch, Eiern, Schinken und anderen Grundnahrungsmitteln bis hin zu anlassabhängigen Produkten wie Lebkuchen in den Weihnachtsfeiertagen. „Ich bin sehr stolz auf dieses Projekt meiner Parteikolleginnen und Parteikollegen. Durch ihre Initiative haben zahlreiche Bürger am Monatsende ein paar Euro mehr im Geldbörserl und kommen so leichter durch die aktuelle Krise“, erklärte Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr, die bei der Aktion ebenfalls mitwirkte.

