In zwei Jahren kann das Fotounternehmen Cisar auf eine 120-jährige Geschichte zurückblicken. Nach seiner Lehre als Industrie-, Architektur- und Werbefotograf ist der Haager Hermann Cisar (60) als Fotograf in der dritten Generation tätig. Was nur wenige von ihm wissen, ist seine große Liebe zum Wassersport und sein damit verbundener Erfindergeist.

Hermann Cisar kam erstmals vor 30 Jahren mit dem Wassersport (Windsurfen) am Stausee der Enns in Rubring, Gemeinde Ernsthofen, in Berührung. „Sport im und auf dem Wasser war und ist immer noch en vogue“, erklärt Cisar aus Überzeugung. Und wer einmal mit dem Wassersport in Berührung kam, der ist vom Segeltörn nicht mehr weit entfernt.

Die über Bord gegangene Person wird mit dem Pob-Net eingefangen, in dem man das Netz über die Person stülpt. Sobald sie sich zur Gänze im Netz befindet, wird sie an der Rettungsleine waagrecht an die Wasseroberfläche hochgezogen. Cisar, Cisar

Cisar war zuerst als Gastsegler auf den Salzkammergutseen unterwegs, um diese für ihn neue Art von Wassersport kennenzulernen. Das Spiel mit dem Wasser und dem Wind sowie die Freiheit auf dem Wasser zu genießen, wurde beim Segel-Newcomer schnell zur Faszination.

Erfindung reifte bei Atlantik-Überquerung

Die logische Folgerung war daher, das Einmaleins des Segelns in den verschiedenen Segelschulen professionell zu erlernen und zu vervollkommnen, um schließlich zum „Segel-Profitrainer“ zu gelangen. Durch die Mitgliedschaft beim Jachtklub Austria (YCA) und die Erlangung der österreichischen Befähigungsausweise für die Fahrtbereiche 1, 2 und 3 (bis zu 200 Meilen) ist Cisar nun stolzer Segeltrainer.

Auch auf hoher See zu segeln, juckte den Mostviertler. Diesen Traum erfüllte sich der Haager mit einem Freund. Der Atlantik ließ sich von den Kanarischen Inseln aus bei überwiegend achterlichem Wind mit dem Passatwind einigermaßen komfortabel und sicher bis in die Karibik überqueren.

Die drei Wochen waren für Hermann Cisar sehr lehrreich. Dabei reifte auch die Idee zu seiner Erfindung „Pob-Net“, für die er kürzlich vom Land NÖ und der Wirtschaftskammer ausgezeichnet wurde. „Pob“ steht für „Person over bord“ und ist ein Rettungssystem zum Einfangen, Sichern und Retten von Personen aus dem Meer.

Hinter dem Gerät, das in verpacktem Zustand wie ein simpler größerer Schwimmreifen aussieht, verbirgt sich bei Ziehung einer Reißleine ein tragfähiges, aufklappbares Rettungssystem, mit dem man Menschen, Tiere oder eine Ladung mit wenigen Handgriffen einfangen und sicher wieder an Bord holen kann.

„Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass die Anwendung bekannter Mann-über-Bord-Rettungssysteme einige Risiken für die zu rettende Person mit sich bringt. Sollte die zu rettende Person nicht in der Lage sein, aus eigener Kraft das Rettungssystem zu erreichen oder zu besteigen, steigt die Gefahr, dass diese durch einen zeitaufwendigen Rettungsvorgang einer lebensbedrohlichen Unterkühlung ausgesetzt ist“, erklärt Cisar.

Diese Gefahr besteht beim patentierten „Pob-Net“ nicht. Zudem ist das selbstentfaltbare, tunnelartige Netz ohne großen technischen und zeitlichen Aufwand einsatzbereit. „Das Rettungssystem hat sich im praktischen Einsatz in vielen Situationen bewährt“, freut sich Hermann Cisar über den Erfolg seiner Erfindung.