Er stammt aus einer im landwirtschaftlichen Bereich tätigen Familie in Kematen am Innbach im Bezirk Grieskirchen und hat sich daher schon früh für die Futtermittelbranche und auch den Stallbau interessiert. Nach seiner Ausbildung zum Agraringenieur in St. Florian schloss er berufsbegleitend das Bachelor-Studium „Produktmarketing & Projektmanagement“ am Campus Wieselburg ab, ehe er auch noch das Masterstudium „Operations Management“ in Steyr erfolgreich absolvierte: Herbert Oberroither – inzwischen als junger Familienvater in Wolfsbach ansässig – wollte danach also wieder zurück zu seinen Wurzeln und hat in seinem Schwager Matthias Hofschwaiger hierfür einen idealen Partner gefunden.

Gemeinsam haben sie sich der weiteren Betriebsentwicklung am landwirtschaftlichen Gut „Aichbauer“ gestellt und am dortigen Standort die Ferkelhof H&O GmbH gegründet. Legehennen gibt es hier schon seit 1994 und in Freilandhaltung noch immer.

Klares ökologisches Gesamtkonzept

Den beiden innovativen „Jungbauern“ Herbert und Matthias aber ist besonders an einer tierfreundlichen Haltung gelegen, so tummeln sich in ihren Ställen auch „Strohschweine“, denen 60 Prozent mehr Platz zugestanden wird als ihren Artgenossen in üblichen Ställen.

Zudem betreibt Matthias Hofschwaiger auch die Aufzucht der Jungtiere.

Auch die Selbstvermarktung gehört zum erfolgreichen Gesamtkonzept für Herbert Oberroither und Matthias Hofschwaiger (von links). Penz

„Unser Außenklimastall ist voll überdacht und windgeschützt. Wir sind als gentechnikfrei zertifiziert und legen Wert auf eine Produktionsweise nach ökologischen Gesichtspunkten“, stellt Herbert Oberroither fest und ergänzt: „Das beginnt bei der Bauweise der Stallungen, führt über die Art der Bodenbearbeitung und Düngung mit effektiven Mikroorganismen oder Feinkalkprodukten zwecks Reduktion der Emissionen bis hin zu den selbst produzierten oder regional zugekauften Futtermitteln.“

Tiergesundheit wird großgeschrieben

Stickstoffhaltiger Kunstdünger wird auf den Äckern und Weiden jedenfalls keiner ausgebracht, vielmehr wird Tiergesundheit großgeschrieben. Die Eingabe von Antibiotika wird weitestgehend vermieden. „Wir suchen immer nach Betriebsmitteln, die diese Art von Betriebsführung unterstützen“, bekräftigt Matthias Hofschwaiger, der sich auch als örtlicher Gemeinderat engagiert.

Dieser gesamtwirtschaftliche Ansatz bedeutet keinen Nachteil, ist ökologisch nachhaltig und umweltschonend. Herbert Oberroither fungiert auch als Einzelunternehmer mit dem Slogan „Duft im Stall“. Er unterstützt beratend dabei, Landwirtschaft fit für die Zukunft zu machen, sei es durch die Reduktion von Gerüchen und Emissionen, Nährstoffspeicherung oder auch den Einsatz von ätherischen Ölen.

„Wir gehen unseren Weg weiter und sind auch immer offen für Neuerungen und Verbesserungen, können ja von der Bio-Landwirtschaft oder sogar der Massentierhaltung manches lernen und daraus Schlüsse für unser Konzept ziehen“, sind sich die beiden innovativen Agrarökonomen sicher, denen auch viel an der Direktvermarktung gelegen ist.

So kann man nicht nur beim örtlichen Nahversorger Pfaffeneder oder im Supermarkt Ringseis, sondern auch in einem an den Vierkanter als Selbstbedienungsladen angebauten Kiosk hauseigene Produkte von Eiern, Nudeln, Fleischwaren und Honig finden. Wichtig erscheint ihnen freilich, dass die Konsumenten zwischen importierter Käfig-Billigware und verantwortungsvoll produzierten wertvollen Lebensmitteln unterscheiden lernen.