St. Valentiner baut Geigen und Gitarren von höchster Qualität

Der St. Valentiner Franz Schmeißl stellt seit seiner Pensionierung Musikinstrumente her. Der 70-Jährige war zuvor selbstständiger Konditor- und Bäckermeister, Autor von drei Backbüchern und mit Backkursen in ganz Österreich unterwegs. Neben dem Musizieren auf der Gitarre hat ihm die Arbeit mit Holz schon immer Freude bereitet. Beim Hausbauen kaufte er sich eine Tischlereimaschine und fertigte sich Möbel, Fenster und Türen in Eigenregie an. „Beim Instrumentenbau fängt man aber wieder bei null an, da sie mit Tischlerei nicht viel zu tun hat”, sagt Schmeißl.

Lehrzeit beim Profi

Da er schon immer eine Gitarre bauen wollte, kontaktierte er 2010 den Lambacher Gitarrenbauer Heinrich Nusko. „Nusko ist einer der besten seines Fachs in Österreich. Unter seiner Anleitung habe ich meine erste Gitarre gebaut. Ich bin dafür einige Monate lang tageweise nach Lambach gefahren”, erzählt Schmeißl. Auf Anraten eines Freundes, der selber Geige spielt, begann Franz Schmeißl mit dem Bau seiner ersten Geige. Um sich Wissen anzueignen, las er einschlägige Literatur in der Studienbibliothek Linz oder klickte sich durch YouTube-Videos. Nachdem er fünf Geigen gefertigt hatte, beschloss er, wieder Gitarren zu bauen.

Preise gehen bis 9.800 Euro

Heuer legte Schmeißl in Wien die Meisterprüfung für Zupf- und Streichinstrumente ab. Neben den fünf Geigen hat der Pensionist mittlerweile 23 Gitarren wie Jazz-Gitarren, Konzertgitarren, Western-Gitarren, Bassgitarren, E-Gitarren und semiakustische Gitarren gebaut. Für den Klangkörper, das Griffbrett, den Steg und die Decke verarbeitet er verschiedene Holzarten wie Ahorn, Nuss, Wenge, Fichte, Mahagoni, Ebenholz oder Palisander. Um von Tropenholz wegzukommen, verwendet Schmeißl in letzter Zeit vermehrt heimisches, thermobehandeltes Hartholz für den Korpus. Bis eine Gitarre oder eine Geige fertig ist, dauert es rund 140 bis 160 Stunden. Neben Privatpersonen sind seine Instrumente aufgrund der hohen Qualität auch bei Musikstudenten und Berufsmusikern wie Michael Langer und Mario Berger gefragt. Der Preis eines Instruments geht bis 9.800 Euro. „Ich mache es aber nicht des Geldes wegen. Für mich ist es das größte Geschenk, wenn ein Musiker auf meinem Instrument gute Musik macht”, sagt er. Seine Expertise nutzt Schmeißl auch, um Instrumente zu reparieren. In der Musikschule Haag hat er schon einige Instrumente auf Vordermann gebracht.