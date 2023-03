Vortrag über das Kunstprojekt „Solange“ im Valentinum

1975 ist jenes Jahr, in dem Frauen erstmals nach dem Frauenrecht ohne Zustimmung des Mannes arbeiten, über den Wohnsitz mitentscheiden und den Familiennamen wählen dürfen. In diesem Jahr ist auch Katharina Cibulka geboren. Katharina Cibulka ist Künstlerin und Initiatorin vom Kunstprojekt „Solange“ und gestaltet gemeinsam mit Kommunikationswissenschafterin Tina Themel und ihrem Team am 14. März in Linz zum 28. mal zu dem Motto „Let's go equal!“ die Fassade eines Baugerüsts mit einem Netz. Auf diesem sind meterhohe Solange-Sprüche gestickt, die einen Beitrag zum Feminismus leisten sollen.

„Solange Gott einen Bart hat, bin ich Feminist“ – dieser Spruch hing nach Zustimmung von Bischof Hermann Glettler als Teil des Projekts „Kunstraum Kirche“ im Jahr 2018 wochenlang am Baugerüst des Innsbrucker Doms. Mit solchen Slogans möchte die Künstlerin aber nicht provozieren, sondern auf das Thema Gleichberechtigung aufmerksam machen. Gestartet wurden die Projekte über die Initiative Kunst im öffentlichen Raum. Mittlerweile gibt es viele verschiedene Institutionen, die ihre Projekte weltweit unterstützen.

Solange-Projekte gab es bereits weltweit, wie beispielsweise in Marokko und Washington

Aufgewachsen ist Cibulka in einer gleichberechtigten Umgebung, in einer gleichberechtigten Schule und aufgezogen von ihren Eltern, die ihr alle Freiheiten gaben. Herauskristallisiert habe sich die Entscheidung, sich für Gleichberechtigung einzusetzen, mit der Geburt ihres ersten Kindes 2006. „Damals habe ich bemerkt, es ist nicht nur ein privates, sondern ein allgemeines Thema, das alle Mütter betrifft. Nämlich dass der Mann um ein Vielfaches mehr verdient als die Mutter, die daheim beim Kind bleibt.“ Nicht nur Themen wie der unterschiedliche Verdienst zwischen Mann und Frau nach dem ersten Kind, sondern auch der Mangel an Väterkarenz, Kinderbetreuung, Altersarmut und der Equal Pay Day – also jener Tag, heuer der 7. März, bis zu dem Frauen aufgrund der geschlechtsspezifischen Lohnlücke symbolisch unbezahlt arbeiten müssen – waren Themen, die beim Vortrag besprochen und diskutiert wurden.

„Themen wie eine geschlechtsunspezifische Entlohnung sollten in der Gesellschaft schon selbstverständlich sein und nicht mehr zu einer Debatte führen müssen“, erwähnt die Bürgermeisterin von St. Valentin, Kerstin Suchan-Mayr.

In Vorarlberg gehen nur 1 % der Väter in Karenz

„Für mich gibt es mehrere Gründe, diese Aktion zu unterstützen. Als Frau sollte man sich für einander einsetzen, deshalb finde ich es verpflichtend, an solchen Veranstaltungen für Frauen teilzunehmen. In St. Valentin haben Mütter zwar eine gute Unterstützung bei der Kinderbetreuung, trotzdem sind noch Verbesserungen notwendig. Für Väter ist es generell schwieriger, wenn sie die gesamte Elternzeit beim Kind daheimbleiben möchten“, betonen die Besucherinnen des Vortrags, Petra Ruckensteiner und Schirin Barnreiter, die sich außerdem für die Zukunft ihrer Tochter wünscht, dass sie sich nicht mit Themen wie einem geringeren Verdienst bei gleicher Arbeit auseinandersetzen muss.

Am 9. März um 19.30 Uhr findet im Valentinum St. Valentin – anlässlich des Internationalen Frauentags – eine Lesung von Yvonne Widler aus dem Buch „Heimat bist du toter Töchter – Warum Männer Frauen ermorden – und wir nicht mehr wegsehen dürfen“statt und am 10. März, ebenfalls um 19.30 Uhr, stehen dann die „Kernölamazonen“ mit ihrem Kabarettprogramm „Best of“ auf der Bühne.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.