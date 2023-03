Vortrag und Workshop in St. Valentin im Zeichen des Feminismus

Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr ist der internationale Frauentag am 8. März ein großes Anliegen. „Als Bürgermeisterin setze ich mich dafür ein, dass Frauen in unserer Stadt gerechten Zugang zu Bildung, Arbeitsplätzen, Gesundheitsversorgung und vielem mehr haben und, dass sie in allen Bereichen ihres Lebens respektiert werden. Der internationale Frauentag ist eine wichtige Gelegenheit, um die Errungenschaften von Frauen zu feiern und gleichzeitig auf die Hindernisse hinzuweisen, die sie immer noch überwinden müssen, um ihre vollen Potenziale auszuschöpfen“, erklärt die Stadtchefin, die heuer zu einem ganz besonderen Event einlädt.

Ab 19 Uhr findet im Valentinum ein Vortrag und Workshop mit Katharina Cibulka und Tina Themel statt. Die beiden sind Protagonistinnen des Solange-Kunstprojekts, mit dem seit 2018 sensibilisiert und auf bestehende gesellschaftliche Missstände aufmerksam gemacht wird.

Sie sorgen mit zwei- bis vierhundert Quadratmeter großen Staubschutznetzen, die präsent an diversen Baustellen angebracht werden, für Aufmerksamkeit. Ein Satz, der mit „Solange“ beginnt und mit „bin ich Feministin“ endet, wird im Kreuzstich großformatig auf die Staubschutznetze gestickt und an Baugerüste montiert. „Wir regen mit unseren Netzen zur Diskussion an. Einst wurden Frauen – winzig kleine Monogramme stickend – zu Hause am Stickrahmen ruhig gehalten. Heute sticken wir mit Kabelbindern und pinkem Tüll riesengroß, im öffentlichen Raum und zeigen unübersehbar: Hallo, wir sind da! Wir wollen endlich Gleichberechtigung und Augenhöhe in allen Bereichen“, betonen die Solange-Protagonistinnen.

Ein eigenes Netz wird bei der Veranstaltung in St. Valentin zwar nicht entstehen, aber nach einem Vortrag über die unterschiedlichen Projekte soll gemeinsam ein Spruch für St. Valentin erarbeitet werden.

Zwei weitere Veranstaltungen stehen anlässlich des internationalen Frauentages noch im Valentinum am Programm. Am 9. März findet um 19.30 Uhr eine Lesung von Yvonne Widler aus dem Buch „Heimat bist du toter Töchter – Warum Männer Frauen ermorden – und wir nicht mehr wegsehen dürfen“ statt. Am 10. März stehen dann die „Kernölamazonen“ mit ihrem Kabarettprogramm „Best of“ auf der Bühne der neuen Veranstaltungshalle.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.