„Fiber to the Home“ (FTTH) heißt die Methode, mit der der Kabelnetzbetreiber Liwest die Haushalte in den Ortsteilen Gstetten und Holzleiten mit schnellem Glasfaser-Internet versorgen möchte. Rund 300 Haushalte sind vom Netzausbau, der bereits im Frühjahr starten könnte, betroffen. Die Kosten übernimmt – bis auf die Anschlussgebühr von 299 Euro – die Liwest und durch Förderungen der Bund.

Besucheransturm bei Info-Event in Mostviertelhalle

Welche Maßnahmen dabei genau gesetzt werden und welche Möglichkeiten sich für die künftigen Nutzer ergeben werden, bekamen die betroffenen Haager bei einer Informationsveranstaltung in der Mostviertelhalle vergangene Woche präsentiert.

„Es gab einen regen Besucheransturm. Das war sehr, sehr positiv“, freut sich Bürgermeister Lukas Michlmayr über das große Interesse der Haager Bevölkerung. Schließlich müssen fünfzig Prozent der betroffenen Haushalte mitziehen und das Angebot annehmen, damit die Liwest den Netzausbau auch wirklich umsetzt und so eine halbe Million Euro in der Gemeinde investiert.

„Ich bin sehr zuversichtlich, dass Glasfaser in Gstetten und Holzleiten ausgebaut wird. Es schaut sehr gut aus“, betont Michlmayr. Zwanzig Prozent der benötigten Interessensbekundungen seien nämlich gleich direkt bei der Informationsveranstaltung abgegeben worden. „Ein Monat lang sammelt die Liwest noch Anmeldungen und Interessensbekundungen und will dann das Gespräch mit der Gemeinde suchen“, erklärt der Bürgermeister. Schon im April soll mit dem Netzausbau begonnen werden. Innerhalb eines Jahres, eventuell auch schon Ende des heurigen Jahres, soll das Projekt dann bereits wieder abgeschlossen sein.

Häuser werden durch Glasfaser aufgewertet

Dass schnellem Internet eine immer größer werdende Bedeutung zukommt, davon ist Lukas Michlmayr überzeugt. „Im neuen Siedlungsgebiet Holzleiten stehen noch Baugründe zum Verkauf. Glasfaser wird in Zukunft ein Entscheidungsfaktor sein für junge Familien und Zuzügler, sich dort anzusiedeln. Das Arbeiten von zu Hause aus und auch Internet-Fernsehen werden ja immer mehr“, erläutert Michlmayr. Wenn man Glasfaser bis ins Haus anbieten kann, so sei das „eine Aufwertung für die Häuser und das Siedlungsgebiet“, betont der Bürgermeister.