Bezirksärztevertreter Dr. Christian Eglseer: „Zu wenig Erststiche“

NÖN: Wird derzeit genug geimpft?

Christian Eglseer: Eindeutig nein. Die Erststiche haben kurzzeitig an Fahrt aufgenommen, sind aber noch immer viel zu wenige. Die Zweitstiche laufen eher planmäßig. Die Drittstiche könnten um einiges mehr sein.

Was sind die Gründe dafür, dass sich Menschen für eine Impfung entscheiden?

Eglseer: In erster Linie die eigene Gesundheit oder die von Verwandten, Freunden und so weiter. Eher nur vereinzelt sind es die 2G in weiten Bereichen des öffentlichen Lebens oder das lästige regelmäßige Testen wegen der 3G am Arbeitsplatz.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Warum gibt es aus Ihrer Sicht auch Skepsis gegenüber der Impfung?

Eglseer: Fehlinformationen beziehungsweise Fake News wegen möglicher Nebenwirkungen einerseits und andererseits weil es ein Zwang ist und ‚Ich lasse mich zu nichts zwingen‘. Drittens haben wir eine Oppositionspartei, die glaubt, mit ihrer Einstellung Wähler gewinnen zu können.

Ist das Impfangebot im Bezirk ausreichend?

Eglseer: Im Großen und Ganzen ja. Wie die Impfung der 5- bis 11-Jährigen im Bezirk organisiert werden wird, ist mir derzeit im Detail noch nicht bekannt.

Wie sieht es mit dem Schutz vor der Omikron-Variante aus?

Eglseer: Dazu liegen noch zu wenige Daten vor. Prinzipiell soll jedoch schon ein gewisser Impfschutz bestehen. Je aktueller der Impfschutz, umso besser. Das bedeutet, ein Drittstich schon vier Monate nach dem Zweiten.

Für wen und wann sind Drittimpfungen (besonders) geeignet?

Eglseer: Nicht nur aufgrund der Omikronvariante für alle! Natürlich vorrangig für die Risikogruppen (Ältere, Vorerkrankte) sowie mit Vektorimpfstoff Geimpfte (Astra Zeneca und Johnson&Johnson). Für die Risikogruppe bereits vier Monate nach dem Zweitstich. Achtung: Damit die Boosterung auch für den grünen Pass gilt, darf diese nicht um einen einzigen Tag zu früh sein. Für die anderen spätestens sechs Monate nach der Zweitimpfung.