„Bin ins kalte Wasser gesprungen worden“

NÖN: Heuer jährt sich Ihre Wahl zum Ernsthofner Bürgermeister zum 25. Mal. Welche Projekte bleiben Ihnen besonders in Erinnerung?

Karl Huber: Mir waren bei den Projekten immer zwei Schienen wichtig. So sollten bauliche Projekte – und da hat es viele gegeben – immer von sozialen Projekten begleitet werden. Bauliche Investitionen sind Projekte des Raumes, soziale Investitionen Projekte des Lebens. Da bleiben zum Beispiel die Umsetzung eines freiwilligen Fahrbetreuungsdienstes, mit dem wir ältere Personen zum Arzt oder zum Krankenhaus bringen, in Erinnerung. Oder Essen auf Rädern für Ältere, aber auch für Jüngere in der Nachmittagsbetreuung. Erfreulich sind auch die Wohnprojekte für Betreutes Wohnen und die Seniorentagesstätte.

Gibt es weitere Beispiele?

Huber: Ein Highlight war sicher auch der Kanalbau, gleich zu Beginn meiner Tätigkeit als Bürgermeister 1998. Dann gibt es noch den Ortsplatz, damals das erste Projekt der Dorferneuerung, wo sich Bürger zusammengesetzt haben und sich über die Gemeindeentwicklung Gedanken gemacht haben. Die Errichtung war eine Verschönerung, jetzt haben wir ein Zentrum, das stärkt den Zusammenhalt. Dort haben sich auch tolle Veranstaltungen wie der Genussmarkt entwickelt, bei dem Geselligkeit und die vielen regionalen Produkte im Vordergrund stehen. Nicht zuletzt sind wir darauf stolz, dass wir einen Nahversorger und eine Ärztin haben. Da hat auch die Gemeinde ihren Beitrag geleistet.

Was macht aus Ihrer Sicht das Bürgermeister-Amt aus?

Huber: Als Bürgermeister hat man die Möglichkeit, den Lebens- und Wirtschaftsraum nachhaltig mitzugestalten. Man ist Ideengeber zur Entwicklung einer Gemeinde. Das hat nach wie vor Gültigkeit. Ernsthofen hat durch den Standort viele Vorteile, durch die Nähe zur Autobahn, zu Steyr und zu Linz. Viele arbeiten in Linz, wollen aber in einer ländlichen Gemeinde wohnen. Das können wir bieten.

Gibt es Dinge, die man im Nachhinein betrachtet besser hätte machen können?

Huber: Es ist schwieriger geworden, den Wohnbau in die richtige Richtung zu lenken. Wenn es wo ein Grundstück gibt und die Möglichkeit besteht, den Ort zu erweitern, entstehen Siedlungen. Es wurde aber nicht immer bedacht, wie man von dort sicher in das Zentrum kommt. Da haben wir manchmal nicht zuvor agiert, sondern erst danach reagiert.

Wie fanden Sie eigentlich den Weg in die Politik?

Huber: Ich bin ja aus Oberösterreich zugezogen und über eine Bürgerrunde, die über die Entwicklung der Gemeinde sprachen, in Kontakt mit der Politik gekommen. Da ging es viel um die Anliegen der Gemeinde. Als Steuerberater wurde ich dann bei der Überprüfung eines Leasingvertrags zugezogen, so entstand der Kontakt zur ÖVP mit Bürgermeister Josef Saffertmüller. Als die Vizebürgermeisterin dann zurücktrat, hat man mich gefragt. Drei Jahre später übernahm ich das Amt von Josef Saffertmüller, der in den Ruhestand ging. Ich war 1990 Gemeinderat, 1995 Vizebürgermeister und 1998 dann Bürgermeister. Ich bin eigentlich ins kalte Wasser gesprungen worden.

Wie lief die Wahl durch den Gemeinderat damals ab?

Huber: Ich war 40 Jahre und nach dem Rücktritt von Bürgermeister Josef Saffertmüller haben die SPÖ-Gemeinderäte ihre Mandate zurückgelegt. Von August bis Dezember gab es keinen Gemeinderat. Ich wurde allerdings vom Gemeindevorstand – wo wir eine Zweidrittelmehrheit hatten – gewählt. Im Dezember gab es dann in Ernsthofen eine außertourliche Gemeinderatswahl. Die Mandatsverteilung – 12:9 für die ÖVP – blieb gleich. Erst dann erfolgte die offizielle Wahl zum Bürgermeister.

Immer wieder hört man von Schwierigkeiten bei der Suche nach Bürgermeistern. Was braucht es, um dieses Amt attraktiv zu machen?

Huber: Es wird immer schwieriger, die Anforderungen steigen. Ich war freiberuflich tätig und habe mir die Termine leichter einteilen können. Das heißt aber nicht, dass ich weniger gearbeitet hätte, ganz im Gegenteil. Eigentlich ist es ein Ganztagsjob. Die verwaltungstechnischen, finanziellen, rechtlichen Aufgaben nehmen zu. Dazu kommen gesellschaftliche Verpflichtungen, die nicht weniger werden. Sehr wichtig ist eine gute Gemeindeverwaltung und eine gute Amtsleitung im Hintergrund, die den rechtlichen Bereich gut abdeckt. Auch die Bezahlung und soziale Absicherung muss attraktiv sein. Hier hat es ja Verbesserungen gegeben.

Wie lässt sich das Amt mit einer Familie, einer Partnerschaft unter einen Hut bringen?

Huber: Meine Frau ist auch sehr kommunikativ. Wichtig ist, dass wir uns einen Freundeskreis teilen, das heißt bei Veranstaltungen geht schon oft ein Freundeskreis mit. Aber es ist schon so, dass ich meine Zeit nach den Veranstaltungen ausrichte. Das strapaziert natürlich eine Partnerschaft. Man muss Idealist sein und Abstriche nehmen. Finanziell, familiär und beruflich.

Hat sich die Wertschätzung gegenüber einem Ortschef gewandelt?

Huber: Vor 25 Jahren war es leichter, seine Ideen durchzubringen. Jetzt muss man noch mehr schauen, dass alle die Projekte gemeinsam mittragen. Das muss gemeinsam gelebt werden. In Ernsthofen haben wir aber eine hervorragende Zusammenarbeit, auch parteiübergreifend. Das wird von der Bevölkerung geschätzt. Wichtig ist auch eine gute Vernetzung zum Land Niederösterreich. Das ist ein guter Partner, wir sind froh über die guten Kontakte.

Was sind die aktuellen Herausforderungen?

Huber: Themen wie Wohnen bleiben natürlich immer aktuell. Eine große Herausforderung ist es, die Projekte, die umgesetzt wurden und die gut für die Gemeinde sind, besser zu verkaufen. Dass man besser kommuniziert, dass die Entwicklung im Sinne der Bevölkerung geschieht. Mit einer Gemeindeapp gibt es da neue Möglichkeiten. Eine Idee wäre, mit diesen Mitteln auch einmal eine Umfrage zu einer Projektidee zu machen. Natürlich bleibt das persönliche Gespräch die Basis des Ganzen.

Zur Person:

Karl Huber ist verheiratet, hat drei Kinder aus erster Ehe. Beruf: Steuerberater (in Pension). Alter: 64 Jahre.