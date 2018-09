NÖN: Sie sind nun seit dreieinhalb Jahren Bürgermeister. Als Sie vor 1.300 Tagen Ihr Amt angetreten haben, hatten Sie noch einige überregionale Funktionen inne, die Sie mittlerweile abgegeben haben. Haben Sie das Bürgermeisteramt unterschätzt oder war das so geplant?

Lukas Michlmayr: Ich war seit 2010 JVP-Bezirksobmann, von 2013 bis 2016 Landesobmann und von 2013 bis 2018 Bundesobmann-Stellvertreter. Ich wollte die Funktionen nach Ende der Periode abgeben, um mich auf die Gemeinde konzentrieren zu können. Ich möchte zu hundert Prozent Bürgermeister sein und deshalb ist der Zeitaufwand sicher größer, als ich anfangs gedacht hatte.

„ Dass Polizei und Gericht an einer Stelle sind, gibt es in ganz Österreich nicht “

Ihr Hauptziel waren 100 neue Arbeitsplätze bis 2020. Das war relativ schnell erreicht. Wie sieht die aktuelle Situation bei Betriebsansiedelungen aus?

Derzeit baut gerade die Firma Synchro Tech aus Enns mit 15 Mitarbeitern in Haag und im Gewerbepark haben wir ein Grundstück mit drei Hektar, das gewidmet ist und bei dem es Gespräche gibt, ob sich da ein weiterer Betrieb ansiedelt.

Sie haben es geschafft, das Bezirksgericht wieder nach Haag zu holen. Der Umbau des Gebäudes war dann ein Großprojekt. Wie sieht der aktuelle Stand aus?

Wir haben da ein Vorzeigeprojekt in Angriff genommen, denn dass Polizei und Gericht an einer Stelle sind, gibt es in ganz Österreich nicht. Die Umbauarbeiten sind beinahe fertig, die Polizei ist mittlerweile eingezogen und auch das Gericht im Erdgeschoß. Das Justizministerium hat sich entschieden, auf eigene Kosten auch noch den ersten Stock zu sanieren, was noch einige Zeit dauern wird. Fertig sind auch die Büroräume im zweiten Stock. Da ziehen jetzt die ersten Firmen ein. Die 2.100 Quadratmeter wurden noch in der Bauzeit zu hundert Prozent vermietet. Und die Tagesbetreuungseinrichtung für Kleinkinder hat letzte Woche mit Schulbeginn geöffnet.

Wird es eine offizielle Eröffnung geben?

Wir warten noch auf das Justizministerium, das ja die Gerichtsräume im ersten Stock adaptiert, aber wir denken an eine Eröffnung mit Open House noch heuer – wahrscheinlich im Dezember.

„ Der neue Wirtschaftshof ist notwendig geworden, weil der alte schon 35 Jahre alt ist “

Das nächste Großprojekt ist bereits in Planung. Thema neuer Wirtschaftshof beim Tierpark.

Genau. Da wollen wir heuer, wenn wir mit dem Bezirksgericht fertig sind, noch die Ausschreibung vorbereiten, über den Winter ausschreiben, sodass es nächstes Jahr im Frühjahr losgehen kann. Der neue Wirtschaftshof ist notwendig geworden, weil der alte schon 35 Jahre alt ist und die Mitarbeiter dementsprechend auch nicht mehr die Arbeitsbedingungen vorfinden, die man erwarten muss. Wir sind derzeit noch beim Planen der Raumstrukturen und Regeln der Finanzierung. Im Lauf des nächsten Monats wird es deshalb auch ein Gespräch mit Landeshauptfrau Mikl-Leitner geben, bei dem wir um Unterstützung finanzieller Natur bitten, weil wir das Projekt allein als Stadtgemeinde und Tierpark nicht stemmen können. Wir hoffen da auf offene Ohren.

Eine der größten Aufgaben in den letzten Jahren war es, das Zentrum zu beleben und dem Leerstand entgegenzuwirken. Mit einigen negativen Begleiterscheinungen.

Wir haben mehr Autos im Zentrum und dadurch sind Parkplätze Mangelware geworden. Und das wird nicht besser werden, wenn das Gerichtsgebäude in Vollbetrieb geht. Wir versuchen immer wieder, wenn es Möglichkeiten gibt, Parkplätze zu schaffen, aber irgendwann steht man an. Man kann nicht Gebäude von Familien kaufen, abreißen und Parkplätze errichten. Das wollen wir auch gar nicht, sondern wir brauchen da eine andere, kreativere Lösung, wie wir das Parkplatzproblem in den Griff bekommen. Da werden wir uns im Herbst in Arbeitsgruppen überlegen müssen, was die leichteste Möglichkeit wäre, Parkraum zu schaffen.

Handlungsbedarf herrscht auch bei den Gebäuden von Rotem Kreuz und Feuerwehr. Ist ein gemeinsames Sicherheitszentrum wieder ein Thema?

Es hat schon vor fünf Jahren die Idee gegeben, die zwei Organisationen unter ein Dach zu bringen und das Thema schwebt immer ein bisschen über uns. Beide Gebäude sind 40 Jahre alt. Die Rot-Kreuz-Bezirksstelle ist nicht barrierefrei, bei der Feuerwehr in Stadt Haag gibt es keine Umkleidekabinen für die Mannschaft. Sie ziehen sich in der Fahrzeughalle um, da hat es im Winter vier Grad.

Gäbe es schon einen Standort für ein Sicherheitszentrum?

Nein. Wir versuchen, im nächsten halben Jahr einen Standort zu finden. Tatsache ist: Wir haben beim Roten Kreuz keinen Platz. Wir haben aber auch für beides bei der Feuerwehr keinen Platz. Und die Einsatzwege sind bei beiden so schlecht, dass man eigentlich schauen sollte, auf die B42 herunter zu kommen.

Noch ein kurzer Abstecher zum Sport. Haag hat seit Samstag eine Kletterweltmeisterin. Wie stolz sind Sie auf Jessica Pilz?

Wir freuen uns natürlich extrem, dass wir eine Weltmeisterin im Klettern haben. Wir haben bei den Bewerben mit ihr mitgefiebert. Dass sie diesen Titel erringen konnte, ist einfach großartig. Wir haben beim Stadtfest am Wochenende auch gleich ein wenig vorgefeiert. Natürlich planen wir aber auch schon einen großen Empfang, wenn die Weltmeisterin das erste Mal in ihre Heimatstadt kommt. Das wird aber noch eine Weile dauern, weil sie in den nächsten Wochen noch andere Bewerbe zu bestreiten hat. Wir werden diesen Erfolg aber mit Jessica Pilz gebührend feiern. Eine Weltmeisterin hat man nicht alle Tage.