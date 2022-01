HLW Haag-Direktor Meyer zu Corona-Regeln: „Ein großer Mehraufwand“

NÖN: Sind die aktuellen Regeln gut umsetzbar oder gibt es Probleme beziehungsweise Verbesserungspotenzial?

Reinhold Meyer: Wir sind zwar sehr froh, dass durchgehender Präsenzunterricht möglich ist, hoffen aber, dass bald wieder Schulveranstaltungen, Reisen und Exkursionen durchgeführt werden können.

Wie hoch in etwa ist die Mehrbelastung durch Corona? Wo-rin besteht sie?

Meyer: Die Corona-Maßnahmen bringen für alle Beteiligten eine erhebliche Mehrbelastung. Sowohl Schüler als auch Lehrende und das Verwaltungspersonal müssen sehr flexibel auf die Herausforderungen reagieren. Auch die Organisation und Abwicklung der Corona-Tests sind sehr zeitaufwendig. Dadurch ergibt sich im Sekretariat ein großer Mehraufwand, außerdem geht durch das Testen sehr viel Unterrichtszeit verloren.

Wie ist die Stimmung bei Lehrern, Schülern und Eltern? Gibt es auch Kritik an den Maßnahmen oder hat sich alles bereits einigermaßen gut eingespielt?

Meyer: Da der Zusammenhalt an der HLW Haag sehr gut ist, sind wir gemeinsam bislang relativ gut durch diese Krise gekommen. Die hohe psychische Belastung versuchen wir möglichst abzufedern. Da es sehr anstrengend ist, durchgehend die Masken zu tragen, hoffen wir hier auf baldige Erleichterungen. In Zeiten besonderer Herausforderungen sind sensible Wahrnehmung und persönliche Zuwendung besonders wichtig. Wir halten zusammen und stärken uns gegenseitig, was auch vonseiten der Eltern sehr geschätzt wird, wie wir aus persönlichen Gesprächen wissen.

Gab es an der Schule im Jänner bereits wieder Klassen im Distance-Learning? Sind derzeit viele Schüler in Quarantäne?

Meyer: Wir konnten zum Glück Distance-Learning vermeiden, da die Infektionszahlen relativ gering sind. Einzelne Schüler, die sich in Quarantäne befinden, werden mittels technischer Hilfsmittel zum Unterricht dazugeschaltet.

Wie laufen die Vorbereitungen auf die Matura? Hier gibt es ja auch Unmut bei einigen Schülern, wie die letzten Schulstreiks zeigten.

Meyer: Die Vorbereitungen auf die Reife- und Diplomprüfung werden von den Corona-Maßnahmen fast gar nicht beeinflusst, wodurch einer planmäßigen Durchführung der Prüfungen und Präsentationen nichts im Wege steht.

