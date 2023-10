Interview mit Markus Wolf: „Neugier war meine Triebfeder“

NÖN: Vom begabten Musikerkind zum bekannten österreichischen Sänger und Musiker. Gleich vorweg: Wie haben Sie das geschafft?

Markus Wolf: Nie enden wollende Liebe zur Musik und zur Arbeit dahinter. Stetige Neugier in allen musikalischen Richtungen sowie in alle Szenarien auf der Bühne ist und war meine Triebfeder.

Warum haben Sie mit der Musik begonnen und welche Instrumente spielen Sie?

Wolf: Begonnen hat alles mit dem Singen als Kind in der Familie, dann über das Gesangsstudium an der Bruckner Universität Linz. Sämtliche Instrumente habe ich eigenständig mir angeeignet, hier bin ich Autodidakt. Ich spiele Klavier, Kontrabass, Ukulele und eine große Vorliebe habe ich für sämtliche Percussion-Instrumente.

Was ist das Schönste an einem Leben als Sänger, als Musiker?

Wolf: Vor dem Konzert ist es jener Moment, wo in Probenläufen die Musik quasi zu leben beginnt, auf der Bühne dann, wie sich das musikalische Leben verändert.

Kommen wir zum Konzert am 4. November im Haager Theaterkeller. Das Programm heißt „Neuanfang, im gewohnten Style“. Warum „Neuanfang“?

Wolf: „Neuanfang“, weil es das erste eigene Konzert mit meiner Musik ist. „Gewohnter Style“, weil ich bei diesem Debüt in meiner Heimatgemeinde mit langjährigen Kolleginnen und Kollegen auftrete.

Gibt es musikalische Vorbilder? Wer beeinflusst gegenwärtig Ihren Stil?

Wolf: In jungen Jahren gab es zahlreiche Momente auf diversen Bühnen, die mich geprägt haben. Mein allererster Hero war Rainhard Fendrich und dann kam Dorretta Carter. Etwas später dann bewunderte ich Michael Jackson. Aktuell ist die norwegische Sängerin, Songwriterin und Musikerin Sigrid mein großes Vorbild. Sie erreichte mit ihrem Debüt den ersten Platz der norwegischen und den vierten Platz der britischen Charts. Großes Vorbild ist auch der amerikanische Sänger Lauv, der bekannt ist für Hits wie „I Like Me Better“ oder „Mean It“. Beide beeinflussen meinen Stil.

Zum Abschluss. Mit welchen Musikerinnen und Musikern werden Sie auf der Bühne des Theaterkellers stehen?

Wolf: Mit Ludwig Ebner, bekannt als Gitarrist der Sängerin Birgit Denk, mit Rue Kostron, einem der vielseitigsten Bassisten Österreichs, der mit Christl Stürmer auftritt und Walter Sitz, dem Drummer und Gitarristen der Quetschwork Family.